Restaurantes venden "cachopos solidarios" para ayudar a las tigresas del Zoo El Bosque

Publicado 10/09/2018 9:38:07 CET

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de financiación colectiva (crowdfunding) lanzada por el Zoológico El Bosque para sufragar los gastos de mantenimiento de dos tigresas recientemente alojadas en el complejo, en Oviedo, ya ha recaudado más de 8.000 euros.

Los restaurantes Las Tablas del Campillín y Vinoteo han contribuido con 500 euros mediante la venta de 'cachopos solidarios', según han informado los responsables del Zoológico a través de una nota de prensa.

El dinero recaudado se destina íntegramente a los gastos que han generado las dos tigresas procedentes de un circo, Zita y Diana, que iban a ser sacrificadas y estaban en un camión del circo.

"Estamos contentos de la acogida de la campaña y de los ánimos de muchas personas y visitantes por permitir que Zita y Diana estén a salvo en nuestras instalaciones. Recordamos que muchos circos ya no pueden actuar con animales en muchos municipios, eso se traduce en animales o sacrificados por no seguir con su mantenimiento o entregados de forma más ética a centros autorizados, al no existir centro públicos que gestionen estos animales, no queda otra que intentar ubicarlos en zoos, pero su mantenimiento no es barato y además son animales en su mayoría geriátricos", han explicado los responsables de la instalación ovetense.