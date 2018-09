Rienda, sobre el papel de la mujer en el deporte: "Hemos evolucionado, pero queremos más"

Publicado 28/09/2018 15:44:26 CET

El programa 'Universo Mujer'se renovará por tres años

La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, se ha comprometido este viernes en Gijón a seguir dando pasos para cumplir con el objetivo de visibilizar y potenciar la imagen de la mujer en el deporte en aras a una igualdad.

"Hemos evolucionado, pero queremos más", ha asegurado. Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en el Foro Mujer y Deporte que se celebra en la antigua Escuela de Comercio, en el que han participado deportistas de primer nivel, en un acto en el que ha estado presente la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), el director general de Deportes y el concejal de Deportes de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro).

Entre esos pasos a dar, ha avanzado la renovación del programa Universo Mujer con una segunda edición por tres años más. Además, se ha marcado como objetivo principal el sacar adelante el anteproyecto de la Ley del Deporte, que tiene como pilares básicos: la igualdad de género, favorecer la inclusión en el deporte y promover los hábitos saludables en coordinación con las comunidades autónomas.

"Sabemos dónde hay debilidades y dónde se puede impulsar", ha apuntado, para añadir después que hay objetivos a corto plazo y otros a largo, todos con la mirada puesta en que se vea más la mujer en el deporte.

Unido a ello, ha destacado el trabajo "potente" de las federaciones para ir cambiando la mentalidad. "Al final lo que buscamos es igualdad", ha enfatizado, a lo que ha insistido en que es importante que la mujer se sienta reconocida. De hecho, ha opinado que cree que se va por el buen camino. Dicho esto, ha lamentado que falta cultura en los medios de comunicación a la hora de visibilizar los triunfos de mujeres deportistas, aunque ha resaltado que el 8-M fue "un antes y un después".

Sobre su caso particular, ha explicado que viene del mundo del deporte y pero se considera una mezcla de todo; deportista, gestora y política. Ha llamado la atención, asimismo, sobre que en el Consejo Superior del Deporte ser mujer y estar a la cabeza, "impresiona, porque no me lo esperaba", ha añadido.

TODO UN ORGULLO

Con todo, ha apuntado que fue "todo un orgullo" cuando la llamó el ministro, pero también una responsabilidad que asume con "mucho respeto". "Es todo un reto", ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que cuenta con un equipo "fantástico" con el que están impulsando muchas cosas nuevas.

En cuanto a su paso por el deporte, en el que fue referente del esquí español durante muchísimos años, ha explicado que empezó con nueve años, tarde para un deporte como el suyo, como actividad del colegio. De hecho, ha remarcado que los tres hermanos llegaron al equipo nacional. "Al final el trabajo siempre premia", ha apuntado respecto a que se consiga o no una medalla.

Respecto a las deportistas participantes en el acto, figura Sandra Sánchez, considerada "leyenda del kárate", ya que en tres años ha hecho tantas cosas que la consideran la mejor karateca, llegando a ser número 1 en el ranking mundial.

Sánchez, por su parte, ha aludido a la desigualdad en los medios de comunicación a la hora de dar a conocer los triunfos de deportistas femeninas. Se ha quejado de que a veces salen por cosas que tienen que ver con su condición femenina, y no con el deporte, según ella.

Entre las posibles soluciones, ha citado proyectos como este Foro, que les da visibilidad. Ha destacado que, de alguna manera, actos así van concienciando a la gente "de que existimos", ha apostillado. En su opinión, pequeñas aportaciones van sumando hasta ir creando el cambio, que será posible poco a poco según se llegue a más gente. A este respecto, ha visto importante estar en los medios, para que lo vean los niños y escojan qué deporte quieren hacer.

En el caso de Alejandra Quereda, gimnasta rítmica olímpica en 1996 en Atlanta y plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, esta ha llamado la atención sobre que, por lo general, el éxito se valora en función de las medallas. Sin embargo, para ella es "un camino", en el sentido del esfuerzo para llegar a ganar y los valores que transmite el deporte. Ha reivindicado, además, que haya mujeres que también practican deporte como carrera profesional.

Basada en su experiencia deportiva, ha destacado que el deporte les ha dado facilidad y capacidad para gestionar conflictos y trabajar como un equipo. Por separado, ha apuntado que cada una de las cinco del equipo tiene unas capacidades y eso les hacía tener más fortaleza. Es más, ha incidido en que la confianza, transparencia y los años juntos trabajando dio que el resultado del equipo gimnástico fuera mejor.

En el Foro también ha participado Irene Schiavon, jugadora de la selección española rugby y diploma olímpico en los JJOO de Río de Janeiro. Schiavon ha abogado por, entre todas, por romper estereotipos en torno a la mujer y el deporte.

Ha agradecido, en este sentido, que sus padres no le pusieron "ninguna barrera", sino que la animaron a que practicara el deporte que les hiciera feliz. Ha apuntado, asimismo, que jugó siete años en la selección, algo que compaginó con sus estudios de Ingeniería de Minas. De hecho, ha explicado que al volver de los JJOO de Río consiguió entrar a trabajar en Iberdrola y está en departamento sostenibilidad, enfocado en el cumplimiento de la agenda 2020. A Iberdrola ha agradecido también el apoyo al deporte.

UNA INVERSIÓN

También ha tomado la palabra Alejandra Castrejana, que destacó tanto en baloncesto como en atletismo, en triple salto. Castrejana ha augurado que el futuro del deporte español en femenino es estupendo y la dejado claro que "el deporte es una inversión, nunca un gasto", ha reivindicado.

Ha resaltado, sobre la secretaria de Estado para el Deporte, que siente el deporte y que "rompe barreras". Y aunque cree que la práctica deportiva de la mujer cada vez es mayor, ve preciso que aumente su presencia en puestos importantes.

Es por ello que cualquier paso en este sentido es "bienvenido", como es ir hacia la paridad de puestos. "Hay que comprometerse", ha apuntado, para elogiar luego que lo que define a todas las deportistas de elite es la capacidad de adaptación y de adelantarse a las cosas, "y eso hay que trasladarlo a la vida", ha apostillado.