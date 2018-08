Rosón asegura que el IBI diferencial no tendrá problemas jurídicos

Publicado 26/07/2018 13:38:36 CET

OVIEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón, ha asegurado este jueves que el IBI diferencial no tendrá problemas jurídicos al ser similar al de otra veintena de ciudades españolas. Así, ha señalado que este año no ocurrirá como el pasado cuando el IBI fue anulado por un defecto de forma y supuso la denuncia de diez empresarios.

El IBI diferencial fue anulado "por un defecto de forma, no de fondo", ha indicado. "La forma de este 2018 es exactamente igual que en una veintena de capitales de provincia. Entiendo que si desde los años 90 se está aplicando sin ningún tipo de problema en esas capitales, Oviedo no puede ser menos y no debe tener problemas jurídicos", ha concluido.

Por otro lado, el edil ha asegurado que Somos Oviedo no está detrás de la promoción de ninguna asociación vecinal. "Nosotros tuvimos alrededor de 20.000 votos en las pasadas elecciones. Cada vez que voy a un barrio o me reúno con alguna entidad seguramente existan votantes de Somos en la misma, pero evidentemente eso no quiere decir nada", ha explicado.

Estas declaraciones de Rosón han surgido a raíz de la afirmación del alcalde de Oviedo, Wenceslao López, que insinuó que Somos estaba detrás de la acampada de protesta convocada por la plataforma SOS Viejo Hospital para este fin de semana en el parque del Truébano para urgir un centro social.

"La propuesta viene de una plataforma vecinal", ha asegurado el edil de Somos. Además, ha pedido que desde el Ayuntamiento no se genere "frustración".