Este sábado se clausura la 49 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón

Actualizado 25/11/2011 11:23:55 CET

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, día 26, se celebra en el Teatro de La Laboral de Gijón la gala de clausura de la 49 edición del Festival Internacional de Cine. Las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro Jovellanos.

Según informó la organización, la actriz, modelo y cantante Blanca Romero y el periodista y escritor Pepe Colubi serán los presentadores de la ceremonia, que comenzará a las 20.30 horas y en la que se realizará la entrega de premios.

El director navarro Montxo Armendáriz recibirá el Premio Nacional de Cinematografía Nacho Martínez en reconocimiento a su carrera, mientras que el colectivo Plataforma, integrado por Filmfoto y los músicos Ramón Prada y Komatsu, ofrecerá un espectáculo en directo, a modo de collage audiovisual.

Retomando los inicios del cine, donde la música acompañaba en directo las proyecciones, la propuesta de Plataforma investiga sobre la creación audiovisual retroalimentada en directo. El proyecto trabaja con la manipulación en vivo de películas referenciales, mezclando géneros, descontextualizando y generando nuevos significados.

THE WOMAN IN THE FIFTH

Una vez finalizada la entrega de premios, se proyectará la película 'The woman in the Fifth', del director polaco Pawel Pawlikowski. Se trata de una adaptación cinematográfica de la novela de Douglas Kennedy, protagonizada por Ethan Hawke y Kristin Scott Thomas.

Pawlikowski ya triunfó en Gijón con 'The Last Resort' (Mejor Película en 2000) y el certamen le dedicó una retrospectiva en la 45 edición. Ahora vuelve con la historia de un escritor norteamericano que viaja a Francia tras perder su trabajo por un escándalo.