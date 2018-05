El sector local solo aplicó el 18,92% de las recomendaciones y observaciones de la Sindicatura entre 2007 y 2016

Publicado 17/05/2018 15:54:17 CET

OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El 'Informe definitivo sobre la fiscalización del seguimiento de las recomendaciones y observaciones contenidas en los informes del sector local del Principado de Asturias', relativo a los ejercicios 2007-2016, refleja "un porcentaje relativamente bajo (18,92%) de

aplicación" de las apreciaciones formuladas por la Sindicatura de Cuentas.

"Hay que tener en cuenta que del total de las recomendaciones (592), casi la mitad de ellas (49,83%) fueron consideradas como no contestadas", señala el órgano de control externo a través de nota de prensa.

Asimismo, incide en que dentro de las 295 recomendaciones calificadas como no contestadas, "231 lo son porque la entidad destinataria no respondió al oficio en el que se comunicaban las mismas, 20 porque lo hicieron fuera de plazo y las restantes 44 porque las contestaciones no daban respuesta a la recomendación analizada, no la justificaban de forma expresa o lo hacían de forma incoherente".

"No atendieron al requerimiento efectuado por la Sindicatura de Cuentas 28 ayuntamientos, 10 mancomunidades, 4 consorcios, 3 organismos autónomos, 3 sociedades mercantiles y 3 fundaciones", señala el órgano fiscalizador, añadiendo que "en cambio, sí lo hicieron todas las parroquias rurales".

De las 297 recomendaciones contestadas, 112 han sido aplicadas total (60) o parcialmente (52). "Las sociedades mercantiles dependientes son las entidades que han confirmado haber adoptado un mayor número de medidas o actuaciones encaminadas a corregir las deficiencias, debilidades o insuficiencias, puestas de manifiesto en las recomendaciones comunicadas", explican desde la Sindicatura.

Además, indica que "no han sido aplicadas 185 recomendaciones". "No obstante, en un total de 152, las entidades han manifestado que las han tomado en consideración, lo que indica que reconocen su pertinencia y están de acuerdo con su contenido. Las 33 restantes no han sido compartidas por las entidades destinatarias de las mismas", apunta el órgano fiscalizador.

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó este informe el 16 de mayo. Es el primero de una serie de tres informes relativos al seguimiento de recomendaciones que la Sindicatura de Cuentas ha venido formulando en sus informes.

Se trata del último estadio de un trabajo de fiscalización, cuyas fases sucesivas son la planificación, la ejecución (incluido el tratamiento de alegaciones), la emisión del informe y su seguimiento. "El seguimiento de las recomendaciones constituye un elemento necesario del ciclo de rendición de cuentas y contribuye a fomentar su ejecución eficaz", sostiene el órgano estatutario.

Así, la Sindicatura de Cuentas argumenta que "su cumplimiento por parte de las entidades fiscalizadas implica una mejora de la gestión de los recursos públicos y pone de manifiesto una voluntad de avance por parte del gestor, así como su compromiso con la transparencia y el buen gobierno".

"No obstante, dado que las recomendaciones, por definición, no son vinculantes, las entidades fiscalizadas deberían proporcionar una explicación razonada de su conducta cuando su gestión se desvíe o se aleje del contenido de tales recomendaciones (en síntesis: cumplir o explicar)", reseña el organismo.