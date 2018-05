Los sindicatos advierten a la patronal "o suben los salarios o habrá conflicto"

Publicado 21/05/2018 13:58:05 CET

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales han cumplido su palabra y este lunes han celebrado la primera manifestación frente a la sede de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, para denunciar "la avaricia e irresponsabilidad de la patronal que está impidiendo alcanzar un acuerdo sobre el empleo y la negociación colectiva".

"Exigimos una subida del al menos un 3,1% en los salarios que no es más que lo que hemos perdido", han indicado los responsables sindicales que han asegurado que "el conflicto está servido, será una manifestación sostenida en el tiempo y no van a parar hasta que la patronal rectifique"

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico respectivamente han asegurado que la patronal debe entender de una vez por todas que es necesario que los beneficios y la riqueza que se obtiene se reparta también entre los trabajadores.

Así Fernández Lanero ha indicado que ya no se puede seguir tolerando la precariedad laboral y la pobreza salarial a la que se están viendo sometidos los trabajadores. "No lo vamos a consentir, van a tener la contestación debida en las calles", ha indicado.

"Las empresas no reparten beneficios entre los trabajadores una vez se ha superado un crisis que era la suya y no la de los empleados", ha criticado Zapico que ha indicado que cada vez son más los trabajadores pobres que no llegan a fin de mes.

Así han pedido a la patronal, en este caso la asturiana, que abandonen la tesis de Diaz Ferrán de "trabajar más y cobrar menos", porque ha asegurado que la crisis que fue una estafa ahora es una burla.