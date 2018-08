Somos afirma que su primera lealtad es con los ovetenses, tras las críticas del alcalde

Publicado 30/08/2018 20:04:58 CET

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Somos Uviéu ha señalado que el alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, debe dejar de pensar en las elecciones de 2019 "porque la mayoría del cambio suma y vamos a volver a gobernar juntos", pero que su lealtad, además de con el equipo de gobierno, "está con los ovetenses que claman por recuperar La Vega y con las familias de Las Campas y Ventanielles".

A través de un comunicado, la formación ha contestado al alcalde socialista de la capital asturiana pocas horas después de que los acusara de "buscar la confrontación" por querer ser oposición mientras se está en el Gobierno. Una situación que a su juicio genera "deslealtades".

El alcalde se posicionaba así tras ser preguntado por los medios por las diferencias con Somos --marca local de Podemos-- respecto a las obras del patio de Ventanielles o la cesión por el Estado de los terrenos de La Vega.

Ahora, Somos le pide al alcalde que se concentre en gobernar por la defensa de Oviedo, "que es el mandato que le hemos encomendado". Entre esos intereses, precisamente, mencionan La Vega "y un patio para que sus niñas jueguen seguras, de los que quieren comida de calidad para sus hijos y de los que quieren que la ambulancia llegue sin equivocarse a casa".

"Nosotros no tenemos ninguna mochila con la que cargar y Oviedo es lo primero", han indicado, para apostillar que tienen "todo el derecho del mundo a decir lo que pensamos y a defender un recinto ferial en La Vega, un grado de Deportes en Oviedo y que se investigue la corrupción, así como cuestionar que se contrate un seguro médico privado para una parte de la plantilla municipal".

"No sólo es nuestro derecho, es nuestro deber, porque estamos obligados a rendir cuentas a los ciudadanos y ciudadanas que nos situaron donde estamos, que para nosotros están por encima de los gobiernos centrales o del gobierno autonómico", han indicado.

Por otro lado, tras mencionar el alcalde lo mal que le había parecido al consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, que en mitad de una negociación sobre la gestión del comedor de Las Campas, desde Somos Uviéu se posicionaron en contra del Principado, la formación ha señalado que esto les importa "muy poco".

"Nos importa el cabreo real de los padres de Las Campas y de La Corredoria", han afirmado, para señalar que no están sujetos "a lealtades partidistas propias de la vieja política".

En ese sentido, Somos ha señalado que siempre han esperado un tiempo prudencial antes de actuar y nunca han faltado a nadie al respeto, "mientras nos han llamado públicamente inútiles, desleales, impresentables o patéticos". Con todo, han indicado que esto no les quita las ganas de seguir gobernando "en favor del interés general".

Por otro lado, han criticado que la primera palabra de reproche que recibe la concejala de Educación, Mercedes González, venga del alcalde. "Palabras y falsedades sobre una señora que se ha dejado el alma por esta ciudad sin cobrar un euro, ni siquiera en dietas, y cuyo prestigio profesional es innegable, cumpliendo con todos los objetivos de los acuerdos de gobierno en materia de Educación dos años antes de que termine el mandato", han afirmado.

Así, han señalado que no existe la "delegación verbal" de competencias y que no es la responsable de obras. "La petición de Mercedes, lejos de confrontar, busca, con sentido común, la solución de un problema. Si no quieren o no pueden hacer las obras en los colegios que nos den las herramientas para hacerlo", han sentenciado.