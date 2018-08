Somos Oviedo impulsará la creación de un Comité intermunicipal sobre el caso 'Enredadera'

Publicado 08/08/2018 14:30:18 CET

GIJÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón, ha señalado este miércoles en Gijón que Somos Oviedo va a impulsar la constitución de un Comité que traslade toda la información del caso 'Enredadera' para que todos los municipios donde suspuestamente se llevaron a cabo contratos 'irregulares' estén informados.

Ha señalado que será desde las investigaciones de Somos Oviedo desde donde se impulsará este Comité, aunque ha apuntado que se podrán sumar todos los grupos municipales de los diferentes ayuntamientos que así lo crean conveniente. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a la 62 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Ha recordado, asimismo, que el Ayuntamiento de Oviedo se personará en la causa como acusación particular, a lo que se ha alegrado de que otros grupos municipales, contrarios a ello, hayan cambiado de opinión. Para él, personarse como acusación particular en un caso de trama corrupta que atañe a varios municipios asturianos era "de Justicia".

Unido a ello, ha apuntado que este jueves va a firmar la providencia para que desde Intervención Municipal se comience con los trabajos de revisión de contratos de los diez años últimos, referidos a Policía Local y Bomberos, en los que puede haber "múltiples indicios de corrupción", según él. Eso sí, ha recalcado que es una forma que tenían establecida "ciertos corruptores y corruptos" que no solo estaba en Oviedo.

Al caso 'Enredadera' se ha referido también la concejala de Xixón Sí Puede (XsP) Nuria Rodríguez, quien ha apostado por la gestión directa de los servicios como vía para evitar la corrupción en la Administración.

Rodríguez ha puesto de ejemplo la remunicipalización del Servicio de Recaudación en Oviedo y el intento en Gijón para hacer lo mismo con el Servicio de Ayuda a Domicilio, que no salió adelante. Sobre este último, ha recordado que la empresa adjudicataria, Aralia, está siendo investigada por el caso 'Enredadera'.

La edil ha incidido en que esta empresa no está cumpliendo el contrato, como es el no tener coche de sustitución, no tener personal de coordinación y las trabajadoras, que no cobran lo que tienen que cobrar, no reciben su media hora de descanso. "Solo con esa cuestión ya se podría resolver el contrato mañana". Ha urgido, en este caso, al Gobierno local de Foro, a que se ponga las pilas y tome medidas.

La diputada regional de Podemos Asturias Lorena Gil, por su parte, ha llamado la atención sobre que cada día salen en los medios información de gente que actúa "en la sombra" y de una clase política que también lo hace. Por este motivo, ha visto importante contar con una Ley de Contratos del Sector Público, para promover comportamientos responsables en los empresarios.

Ha remarcado, asimismo, en que "este cuento patatero" de la Federación Socialista Asturiana (FSA) de que en Asturias no hay corrupción, ni redes clientelares, "se cae por su propio peso", ha apuntado. Ha ironizado, en este caso, sobre que igual lo que propone la FSA como política de empleo es entregar nuestro currículum al ex consejero socialista Jaime Rabanal.

En otro orden de temas, ha avanzado que en septiembre llevarán una iniciativa a la Junta General del Principado de Asturias para que pueda haber centros de visitantes en cada uno de los concejos del Parque Nacional de Picos de Europa. A su juicio, debe ser un parque "para vivirlo" y debe guardarse un equilibrio territorial en las inversiones.