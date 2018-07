Teatro del Temple pondrá en escena en el Centro Cultural Cajastur de Gijón la obra 'No, no siempre fui tan feo'

Actualizado 22/09/2008 18:56:28 CET

La compañía aragonesa Teatro del Temple pondrá en escena el jueves 25, a las 22.30 horas, en el Centro Cultural Cajastur-Colegiata de San Juan Bautista de Gijón, su espectáculo 'No, no siempre fui tan feo', basado en textos de poetas españoles actuales, interpretado por José Esteban y con canciones en directo de José Gracia. 'No, no siempre fui tan feo' combina teatro, música y proyecciones para crear atmósferas únicas y conmovedoras.

La obra, según informó la organización, es un recorrido poético musical por la obra de algunos de los últimos poetas españoles. Roger Wolfe, Manuel Vilas, Luis García Montero, David González, Karmelo Iribarren, Miriam Reyes o Sonia San Román, entre otros. Poetas de una voz inconfundible; apasionada, violenta, provocadora, cáustica, tierna y desoladora a un tiempo.

Surgida 1994, la compañía Teatro del Temple se ha consolidado en estos años por su calidad y coherencia estética tanto en el panorama nacional como en las numerosas giras realizadas en el extranjero, especialmente en el ámbito latinoamericano.