El Tribunal cree que no hay justificación para suspender el juicio a Villa ni para que declare el último

Publicado 28/06/2018 11:02:57 CET

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección tercera de la Audiencia de Oviedo ha decidido este jueves que "no ha lugar a suspender el juicio" al exlíder sindical José Ángel Fernández Villa, tal y como pedía su defensa. Así lo ha anunciado la Magistrada, María Luisa Barrio, tras analizar el tribunal las peticiones planteadas en la vista de ayer por la abogada de la defensa del exsindicalista, Ana Boto.

"La capacidad del sujeto está alterada pero no anulada", ha destacado la Magistrada del tribunal, que tampoco ha considerado pertinente acceder a la petición de que Villa declare en la última jornada del juicio tal y como había solicitado su defensa.

Por su parte Boto ha vuelto solicitado la suspensión del juicio alegando "enfermedad mental sobrevenida" de su defendido. "Mi cliente tiene derecho a un juicio justo", ha insistido la letrada que ha vuelto a indicar que fue el HUCA quien ha diagnosticado una demencia a su defendido y ha hecho constar su queja por considerar vulnerado el derecho de su cliente a un juicio justo.

"Si ya no oyó nada de lo que se dijo ayer en el juicio yo me pregunto que va a incoporar de lo que digan los peritos. Sería un escarnio someter a este demente a un interrogatorio en el que eficazmente tiene que velar por su defensa y decidir que tiene o no que callarse", ha dicho Boto.

En las cuestiones previas la letrada también ha reclamado la prescripción de buena parte de los hechos que se le imputan a su defendido, cuestión que se decidirá a la hora de dictar sentencia. Ha pedido además que un adulto responsable pueda acompañar a su defendido e todo momento, algo que ya ha permitido la Magistrada de tal modo que la mujer del exsindicalista permanecerá a su lado durante toda las sesiones que dure el juicio.

El histórico sindicalista minero y exsenador del PSOE José Ángel Fernández Villa está acusado de un presunto delito de apropiación indebida. El exsindicalista se enfrenta a una pena que va desde los cinco años que pide el fiscal hasta los seis que pide la acusación particular (Fitag-UGT y Fundación Infide). También será juzgado en este caso el exsecretario del Patronato de la fundación Infide, Pedro Castillejo, para el que la fiscalóa pide tres años y medio de prisión.

Sin que el fiscal entienda que existan circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, impone a Villa una indemnización al SOMA-Fitag-UGT por 434.158 euros, mientras que Castillejo deberá abonar a Infide 119.434 euros.

En su escrito, el fiscal atribuye a Villa un delito continuado de apropiación indebida durante el tiempo en el que ostentó "la máxima capacidad de toma de decisiones" en el SOMA, donde ejerció una posición de "dominio absoluto" del sindicato, "siendo la persona que tomaba todas las decisiones en el mismo, nombraba el personal directivo del sindicato, y decidía la contratación y cese del personal".

la de hoy es la segunda sesión del juicio que, como ha ocurrido en el del denominado Caso Marea, dado el interés que ha despertado en los medios de comunicación, se ha habilitado una sala para que la prensa pueda seguir las vistas.