La UCE denuncia la "mala fe y temeridad" de los bancos al pretender dilatar los procesos judiciales por cláusulas suelo

Publicado 05/07/2018 13:05:43 CET

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha denunciado este jueves la "mala fe" y la "temeridad" de las entidades bancarias al pretender dilatar los procesos judiciales relativos a la devolución de las cláusulas suelo.

En una rueda de prensa ofrecida junto al diputado de Podemos Daniel Ripa, Dacio Alonso ha explicado que son los propios jueces especializados en cláusulas suelo asturianos los que afirman en las sentencias que la parte demandada --los bancos-- actuaron "con temeridad y mala fe".

A juicio de Alonso, este extremo reconocido por el juzgado es "vergonzoso e indecente", al actuar los bancos de esta manera "con la intención de dilatar el proceso" y así lograr que las reclamaciones se reduzcan. "Es algo que los ciudadanos tienen derecho a saber", ha añadido.

Por otro lado, ha aplaudido que en la mayoría de los casos las causas abiertas por las cláusulas abusivas finalicen con la devolución del importe cobrado indebidamente por las entidades bancarias y el pago de costas por parte de los bancos. No obstante, ha lamentado que los usuarios tengan que acudir a la justicia cuando existe una normativa estatal aprobada en 2017 que creó un órgano extrajudicial para la resolución de estos casos.

A su juicio este órgano, impulsado por el PP, Ciudadanos y PSOE, se creó para "dar un balón de oxígeno a los bancos" y no para "proteger los derechos de los usuarios", ya que no incluye ninguna sanción a los bancos que no se acojan a él, con lo que las entidades lo rechazan y derivan a la justicia a sus clientes.

De este modo, la Administración de Justicia "está al servicio de las entidades bancarias" que, sabiendo que han abusado de sus clientes, no resuelven los conflictos con sus clientes y pretenden dilatar los procesos.

Por su parte el diputado de Podemos, Daniel Ripa, ha coincidido en la exposición del problema realizada por Alonso, y ha reclamado al Principado que impulse una campaña informativa para los 40.000 asturianos que tienen derecho a que los bancos les devuelvan el dinero cobrado por cláusulas abusivas, estimar el número de personas afectadas por estas cláusulas, y modificar la ley de consumidores de Asturias para que no sea tan "difícil" sancionar a los bancos cuando actúan "de mala fe". Asimismo, ha pedido la creación de autoridades independientes que atiendan a los consumidores.