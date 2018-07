El PP dice que al PRC no le preocupan los alumnos de la Escuela de Vela sino "buscar polémica"

Publicado 26/01/2015 15:22:01 CET

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Santander, Luis Morante (PP), ha afirmado que al Grupo Regionalista no le preocupan los alumnos de la Escuela Municipal de Vela sino "simplemente buscar polémica".

En un comunicado, Morante ha respondido así al PRC tras conocer que el grupo ha registrado este lunes varias preguntas para su contestación en el Pleno municipal que se celebrará el próximo jueves, día 29, sobre el cese de la actividad de la Escuela Municipal de Vela, y criticar que, sobre esta cuestión, "no ha cumplido nadie", incluido el Ayuntamiento.

En este sentido, Morante ha lamentado el "reiterado y profundo desconocimiento" que los regionalistas tienen de la realidad municipal, lo que, ha dicho, "pone de manifiesto su falta de interés real por la ciudad y los vecinos".

Al hilo, ha recordado que la Escuela Municipal de Vela es de gestión indirecta, dependiente de la Federación Española de Vela (FEV), al no disponer el Consistorio santanderino de las instalaciones necesarias para prestar este servicio.

Así, es la FEV, pero en ningún caso el Instituto Municipal de Deportes (IMD), la encargada de cobrar el importe de las inscripciones.

No obstante, Morante ha asegurado que el equipo de Gobierno no está dispuesto a que se repitan situaciones como las que tuvieron lugar el pasado fin de semana --cuando los alumnos no recibieron sus clases--, por lo que exigirá garantías a la Federación Española de Vela y en caso de que ésta no reconduzca la situación, el Ayuntamiento se replanteará la renovación del convenio de colaboración que tiene suscrito a través del IMD para el desarrollo de las actividades de dicha escuela.

El concejal ha subrayado que el Consistorio ya ha pagado la subvención correspondiente al ejercicio 2014 a la FEV y será en el momento en el que la Federación Española de Vela presente la documentación correspondiente a la justificación de la subvención de 2014 cuando se firmaría el convenio de 2015, añadiéndose una cláusula por la que el IMD pueda denunciar el convenio y darlo por finalizado si en algún momento se suspenden las clases, tal y como sucedió el pasado fin de semana.

Por todo ello, ha pedido "más rigor y seriedad" a los regionalistas santanderinos, a los que ha reprochado que estén "más interesados en alimentar debates estériles con el único fin de tratar de sembrar dudas sobre la actuación del equipo de Gobierno que en trabajar por y para los vecinos".