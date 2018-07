Díaz Tezanos pide comparecer en el Pleno del Parlamento para hablar de Sodercan

Publicado 21/12/2015 19:55:13 CET

La sociedad pública está integrada, en estos momentos, dentro de la Consejería de la socialista fruto del pacto de Gobierno PRC-PSOE

SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Cantabria y titular de Investigación, Universidades, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno autonómico, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ha pedido comparecer ante el Pleno del Parlamento regional para informar sobre Sodercan, una solicitud que llega después de las peticiones de la oposición para que esta sociedad vuelva a depender de la Consejería de Industria, que lidera Francisco Martín.

Según la información consultada por Europa Press, la Mesa del Parlamento acordó el pasado viernes, 18 de diciembre admitir a trámite dicha solicitud de comparecencia a petición propia.

Los tres grupos de la oposición --PP, Ciudadanos y Podemos-- han pedido en reiteradas ocasiones y de diferentes formas que Sodercan regrese a Industria y deje de depender de la Consejería de Díaz Tezanos, donde ha sido encuadrada esta legislatura fruto del pacto de Gobierno PRC-PSOE tras las elecciones autonómicas de mayo.

Entre otros foros, la oposición ha usado la comparecencia del consejero Francisco Martín en Comisión parlamentaria para presentar las cuentas diseñadas para su departamento para 2016 o el debate a las enmiendas de la totalidad de los Presupuestos. Además, Podemos y PP anunciaron la presentación de iniciativas parlamentarias.

En relación a esta petición de la oposición, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, señaló que PRC y PSOE tienen un pacto firmado y "hay que respetarlo". "Por encima de opiniones de los demás", afirmó.

"Los demás pueden tener sus ideas, pero lo que hay que ser es rigurosos y cuando se hace un pacto de gobierno entre dos fuerzas políticas lo que se escribe y se firma hay que cumplirlo", ha advertido Revilla.

También los socialistas, entre ellos Díaz Tezanos, opinaron sobre esta reclamación y replicaron que el Parlamento está para legislar y controlar al Gobierno, "en ningún caso para decirle al Gobierno cómo tiene que organizarse".

El debate de las iniciativas de PP y Podemos para la vuelta de Sodercan a Industria se celebró el pasado 30 de noviembre y ambas fueron aprobadas tras juntar sus votos los 'populares', la formación morada y el grupo mixto-Ciudadanos.

PRC y PSOE defendieron que Sodercan era un "instrumento de todo el Gobierno" y votaron en contra basándose en la separación de poderes y en la competencia del Ejecutivo para autogobernarse y gestionarse.

La unión de los votos de los tres grupos sirvió para aprobar estas dos proposiciones no de ley, si bien éstas no son vinculantes para el Gobierno.

El PP afirmó que la Consejería de Universidades, Medio Ambiente y Política Social, que, según el PP, parece un "todo a cien" y un "bazar chino" y opinó que Sodercan "no pinta nada" en dicho departamento.

Por su parte, Podemos acusó a los socialistas de usar Sodercan como una "agencia de colocación" y acusó al PSOE de priorizar sus "intereses partidistas" que el de los cántabros, haciendo, un "uso patrimonial de lo público".

Tras la aprobación de estas iniciativas, Revilla volvió a hablar sobre el asunto para afirmar que respetaba la petición del Parlamento regional de que Sodercan pero defender la Cámara no tiene competencia para decidir sobre ello.

"Eso es inmiscuirse en un tema que no es competencia de ellos, es como si me dicen que por qué nombro a uno como consejero y no ha otro. Lo que podrán juzgar y criticar en el Parlamento es si ese consejero lo hace mal", dijo.