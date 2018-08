El Festival de Verano de Camargo comienza con Alcaín & The Silvers Band

Publicado 02/08/2018 17:27:08 CET

CAMARGO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines del Ayuntamiento acogerán este viernes 3 de agosto a partir de las 22 horas la actuación de Gonzalo Alcaín & The Silvers Band, con la que se abre el 38 Festival de Verano de Camargo organizado por la Concejalía de Cultura, que se prolongará hasta el próximo día 25.

El público podrá disfrutar con el concierto de este joven madrileño, que posee una de las voces más representativas del swing y el jazz actual inspirada en los grandes clásicos y que hará revivir a los asistentes las voces de estrellas como Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley o Michael Bublé.

Alcaín ha recorrido numerosos teatros y escenarios de toda España y tiene una destacada trayectoria como actor de los mejores musicales que se han estrenado en la Gran Vía de Madrid, además del reconocimiento con el Premio Actor Revelación de los Premios del Teatro Musical 2010.

El cantanto, actualmente inmerso en su primer proyecto discográfico, estará acompañado por un cuarteto de swing&jazz (teclado, contrabajo, saxo y batería) con los que interpreta temas clásicos ('Fly Me To the Moon'; 'Sway'; 'Sing, sing, sing') y también piezas musicales más actuales de artistas como Pharrel Williams, Rihanna, Meghan Trainor, o Prince, arregladas para hacerlos sonar como si hubiesen salido de un club de jazz de los años 20 y 30.

SIGUIENTES CITAS

El festival organizado por el Ayuntamiento de Camargo y que cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria a través del programa 'enREDarte', continuará el sábado a la misma hora con el humor del monologuista Dani Delacámara, que traerá hasta Camargo su espectáculo 'Desconcierto para monólogo y piano', que triunfa en la Gran Vía madrileña.

El viernes 10 de agosto será el turno para la obra de teatro 'La verdadera historia de la muerte de FF' de la Compañía Señor Correcto, y el sábado 11 de agosto la compañía Mundo Música ofrecerá el espectáculo 'Sueño de una noche de verano', un concierto dramatizado con textos de autores del Siglo de Oro español y autores de origen cántabro.

El viernes 17 de agosto, el folklore mexicano será el protagonista con el espectáculo a cargo de la compañía México Vivo, que forma parte del programa de la Muestra Internacional de Folklore 'Por las tierras de Cantabria' 2018, y el sábado 18 de agosto llegará a Camargo la intérprete Raquel Blanco y su espectáculo 'El mundo de las canciones'.

Finalmente, el viernes 24 de agosto llegará a Camargo 'La Calderona', un montaje teatral de la compañía Yllana con Dj en directo, y el sábado 25 de agosto cerrará el festival de este año el espectáculo de música Divina's Lyric Pop.

En caso de lluvia estas actuaciones se trasladarán desde los Jardines del Ayuntamiento al cercano pabellón deportivo del IES Muriedas, ha informado el Ayuntamiento de Camargo en nota de prensa.