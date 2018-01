130.000 euros a asociaciones de ganaderos para fomento de razas autóctonas

Publicado 04/01/2018 10:43:33 CET

SANTANDER, 4 Ene.

La Consejería de Medio Rural de Cantabria publica este jueves una Orden por la que se convocan un total máximo de 130.000 euros de ayudas a asociaciones de ganaderos para el fomento de las razas autóctonas españolas en 2018.

El importe global estará cofinanciado con fondos estatales, de los presupuestos generales, y las subvenciones se concederán para actividades emprendidas o realizadas con posterioridad a la presentación de la solicitud, relacionadas con razas bovinas de aptitud láctea (pasiega) y cárnica (monchina) y equinas hipano-bretona y monchina.

Así, se podrá sufragar la creación o mantenimiento de libros genealógicos, incluida la calificación morfológica. En este caso, serán gastos subvencionables los derivados de dicha actividad, incluidos los del local u oficinas, ordenadores y material informático y su mantenimiento o actualización, adquisición de material no inventariable y contratación y gastos de personal técnico y administrativo. El porcentaje máximo de la ayuda es del cien por cien.

También se podrán subvencionar pruebas destinadas a determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado. En concreto, las que se deriven del desarrollo del programa de mejora oficialmente reconocido para la raza, en el que se recogerán las actividades destinadas a la conservación 'in situ' de la misma, así como la creación y mantenimiento de bancos de germoplasma en centros autorizados oficialmente y las pruebas destinadas a determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado.

En este caso, se sufragarán los gastos relativos a la implantación y desarrollo de los programas de mejora oficialmente aprobados y los controles de rendimientos para la realización de las evaluaciones genéticas de los animales y los programas de difusión de la mejora. El porcentaje máximo de la ayuda es del 70%.

No obstante, la cuantía total de la subvención, que se destinará a financiar los costes que ocasione la realización de las actuaciones previstas con fondos de los presupuestos cántabros no podrá superar un máximo de 60.000 euros por raza y anualidad. Asimismo, la cuantía de la subvención no podrá rebasar ni el coste total de la actividad en cuestión ni los límites establecidos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir de este viernes, 5 de enero.