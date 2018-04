El alcalde no puede firmar el convenio del soterramiento sin que lo apruebe antes el Pleno

Publicado 09/04/2018 14:28:14 CET

Cruz Viadero y López Estrada aseguran que se va a firmar porque es una "prioridad" para Torrelavega

TORRELAVEGA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, no podrá firmar el convenio del soterramiento este martes, tal y como proponía el Ministerio de Fomento, porque todavía no ha sido aprobado por el Pleno.

No obstante, el alcalde ha garantizado hoy que el convenio "no se va a quedar sin firmar" y que el equipo de gobierno "jamás va a decir no al soterramiento" porque es una "prioridad" y quieren que se ejecute "cuanto antes".

Según ha relatado el alcalde, los técnicos municipales le han advertido de que incurriría en una "ilegalidad manifiesta" si firma el convenio antes de que lo apruebe el Pleno dado que el importe del mismo supera el 10% de los recursos ordinarios del Ayuntamiento y su duración excede de los cuatro años.

El alcalde ha explicado que el convenio llegó al Ayuntamiento al pasado jueves y que hay que dar "un tiempo razonable" a los técnicos y a los grupos municipales para que lo estudien. Asimismo, ha recalcado que Fomento "se ha tomado cinco meses" hasta que el Consejo de Ministros ha procedido a su aprobación el pasado viernes.

El primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, ha indicado por su parte que el Ayuntamiento viene realizando "mucho trabajo" desde hace casi un año en la tramitación del convenio, y ha apuntado que "en ningún caso" se hubiera podido aprobar antes del jueves porque fue entonces cuando se recibió el convenio definitivo. "Que mañana no se firme el convenio por razones administrativas no significa que estemos parados, ni mucho menos", ha dicho.

También ha subrayado que, tal y como estaba "programado" con Adif, estaba "claro" que el Ayuntamiento iba a esperar a que este organismo tuviera "todos" los informes sectoriales ante la posibilidad de que se incorporasen modificaciones al borrador de convenio, y el documento definitivo, que incluye dos modificaciones del Ministerio de Hacienda, llegó al Ayuntamiento el jueves.

Y ha avanzado que el secretario, dado que el Ayuntamiento ya tenía informado por parte de los técnicos el anterior borrador, está analizando dichas modificaciones y la posibilidad de llevar a Pleno el convenio con esos informes previos.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y FIRMA DEL CONVENIO

Respecto a la relación entre la aprobación del presupuesto de Torrelavega y la firma del convenio, Cruz Viadero ha reiterado que el equipo de gobierno PSOE-PRC quiere "incluir" la partida del soterramiento dentro del presupuesto de 2018 porque es "lo más razonable", pero ante las dificultades que hay para que los grupos de la Corporación aprueben dicho documento, tampoco se descarta la posibilidad de una modificación presupuestaria.

Las posibilidades son dos: una "prácticamente inmediata", que el Pleno apruebe el convenio y se comprometa a fijar en la siguiente aprobación presupuestaria, fuese la vía que fuese, la consignación presupuestaria. Y la que contempla dos aprobaciones, la del convenio y la del presupuesto pertinente que conlleva una exposición pública de 15 días y que es "la más razonable", ha dicho López Estrada.

Cruz Viadero y López Estrada han advertido de las "graves consecuencias" que podría tener para Torrelavega la no aprobación de los presupuestos municipales de 2018.

El alcalde ha dicho que supondría la "paralización" de Torrelavega durante 2018-2019 y la posible pérdida de millones de euros, de ahí que haya pedido "por favor" a los grupos de la Corporación que "hablemos porque los 25 tenemos la responsabilidad de sacar a Torrelavega adelante y porque la ciudad necesita los presupuestos para seguir avanzando".

Entre las obras que se verían afectadas ha citado los proyectos cofinanciados con la Consejería de Obras Públicas (la carretera de La Montaña, la urbanización de Paseo del Niño y la calle Carrera); tres millones de euros que podrían venir del EDUSI en caso de que Torrelavega fuese seleccionada; alrededor de 300.000 euros para el proyecto de refuerzo de cimentación del Palacio Municipal; las pistas cubiertas de Nueva Ciudad, el parque de La Llama, la reforma del Matadero, o un incremento de 200.000 euros para el Fondo de Suministros Básicos, entre otros.

Sobre la negociación de los presupuestos, López Estrada ha explicado que se llevan intentando aprobar desde el mes de febrero con reuniones con los diferentes grupos. Ha dicho que es un documento "vivo y abierto" al que "nadie ha dicho que no pero tampoco que sí" y que incluye proyectos "demandados" por los diferentes grupos y por los vecinos.

"Apelamos al compromiso y a la responsabilidad de los grupos para cumplir con los vecinos y con otras administraciones. Torrelavega no puede permitirse el lujo de perder fondos de otras administraciones y haremos lo posible para que no ocurra", ha concluido.