La alcaldesa de Camargo se someterá la próxima semana a una moción de confianza

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, convocará la próxima semana un Pleno extraordinario para someterse a una moción de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal de 2018, que ayer fue rechazado por toda la oposición en bloque (PP, IU y el concejal no adscrito Marcelo Campos).

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la regidora socialista, quien acompañada por el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Hector Lavín, ha explicado que han tomado esta decisión "por absoluta responsabilidad con los vecinos", y ha señalado que cada partido tendrá que "poner las cartas sobre la mesa, posicionarse, dejar claro cuáles son sus verdaderos intereses y asumir las consecuencias de sus actos".

Si la moción de confianza sale adelante (se requiere mayoría simple), el presupuesto de la coalición PSOE-PRC quedará aprobado, y si no, se abrirá un plazo de un mes para que los grupos de la oposición presenten una moción de censura con candidato alternativo. El portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellán, ha dicho hoy que si el equipo de Gobierno "fuerza ese escenario", al PP "no le temblará la mano".

Para registrar la moción de censura se necesita la firma de 11 concejales, 12 si uno de ellos es el de Marcelo Campos por ser concejal no adscrito, por lo que en ese supuesto, el PP, fuerza mayoritaria con 10 de los 21 ediles de la Corporación, necesitaría la firma de al menos uno de los dos concejales de Izquierda Unida.

Las mociones de censura precisan mayoría absoluta, en este caso 11 ediles, independientemente de que uno de ellos sea un concejal no adscrito, por lo que el voto de Marcelo Campos, exconcejal de Servicios Sociales expulsado de Ganemos y del equipo de Gobierno, volverá a ser determinante.

Si transcurrido el plazo de un mes no se presenta la moción de censura o si no se aprueba, la alcaldesa recibirá automáticamente la confianza de la Corporación y el presupuesto de 2018 quedará aprobado con los proyectos presentados por el equipo de Gobierno.

"Quiero dejar claro, que esta medida la llevamos a cabo por responsabilidad, porque estamos absolutamente convencidos de que es fundamental dotar a Camargo de un nuevo presupuesto, porque creemos que este es el mejor presupuesto que el Ayuntamiento puede ofrecer a los vecinos", ha subrayado Bolado.

"IRRESPONSABILIDAD"

La alcaldesa ha afirmado que no tener un nuevo presupuesto "podría provocar un 2018 muy complicado para los vecinos", y ha dicho que votar en contra en "una absoluta irresponsabilidad de toda la oposición", pero especialmente de un partido como el PP, que "se dice de Estado y aboga por la estabilidad", y de "todo un diputado nacional como Diego Movellán, exalcalde de Camargo, que hace y dice una cosa en Madrid y en su sede de Joaquín Costa, mientras que aquí hace lo contrario".

Así, ha destacado que hace unos días pedía a los diputados por Cantabria de otros partidos que tuvieran "altura de miras" y que apoyasen los presupuestos de Rajoy en el Congreso porque los cántabros no entenderían un "no a los presupuestos". "¿Acaso pueden entender los camargueses el no del PP a los presupuestos más sociales de la historia de Camargo?", se ha preguntado.

Además, Bolado ha opinado que Movellán ha utilizado a la Ejecutiva de su partido "para no asumir él la responsabilidad de tumbar el presupuesto de 2018 en lo que considera "un nuevo ejemplo de cobardía política". La alcaldesa ha recalcado que "llevan dialogando con el PP desde noviembre" y que han "aceptado todas sus propuestas", pero "incluso así tiene esa cobardía de votarlas en contra".

"Nosotros no estamos aquí para aferrarnos a un cargo ni para ocupar un sillón por encima de cualquier interés y del bienestar de los vecinos, ni vamos a pisar cabezas como hacen ellos para salir en la foto. Y, por supuesto, no estamos dispuestos a que el futuro de Camargo quede paralizado por los palos en las ruedas que trata de poner el PP a la gestión del equipo de Gobierno", ha afirmado.

Para Bolado, vincular la aprobación del presupuesto a una cuestión de confianza "demuestra que anteponemos los intereses de los vecinos". "Que dejen gobernar a este equipo de Gobierno con el mejor presupuesto de la historia de Camargo, o bien que los partidos de la oposición se alíen y vengan ellos a ocupar el sillón que, al parecer, tanto ansían", ha aseverado.

ORGULLOSOS DEL TRABAJO REALIZADO

La alcaldesa ha dicho que el equipo de Gobierno está "muy orgulloso" del trabajo que está haciendo, que ha permitido "poner a cero" la deuda del ayuntamiento con las entidades financieras, disponer de una capacidad inversora superior a los seis millones de euros, así como capacidad de endeudamiento, y dotar a los trabajadores municipales de un nuevo convenio.

Asimismo, ha destacado la congelación de tasas, el aumento de becas y ayudas educativas y sociales; el compromiso de llevar a cabo las obras de las antiguas oficinas de Cros, la mejora de viales en el polígono de Camargo y las antiguas escuelas de Igollo; el acuerdo con el Ministerio de Fomento para el cubrimiento de la vía del tren, y el proceso para dotar a Camargo de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

A la vez, ha asegurado que gracias al equipo de Gobierno, las políticas sociales crecen en el presupuesto de 2018 hasta 1.808.498 euros frente a los presupuestos de 2016 y 2017 en los que se destinaron 1.689.171 euros y a muy larga distancia del mandato anterior cuando en 2015 en el último presupuesto de la anterior legislatura únicamente se recogieron 1.251.602 euros para esta finalidad.