Revilla pide a De la Serna que ponga plazos a sus promesas y que "haga fuerza" en Rajoy

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha afirmado que las "promesas" que ha hecho este lunes el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, son "el premio de la Lotería de Navidad, la del Niño, la bonoloto, el cupón de los ciegos y las quinielas, todo de golpe, pero ¿cuándo se va a entregar el premio?, es lo que estamos deseando ver", ha dicho.

Revilla ha puntualizado que salvo las obras en el Desfiladero de la Hermida para "quitar dos curvas", "lo demás son promesas; anuncios que recibimos con enorme alegría y lo que queremos es que se materialicen en realidades".

El presidente y secretario general del PRC ha contrapuesto los "3.000 y pico millones" de inversión del Ministerio de Fomento en Cantabria de los que ha hablado este lunes De la Serna en el Foro de la Ser, con los 100 millones que el Gobierno de la Nación debe a Cantabria por las obras de Valdecilla.

"Hay que empezar por pagar lo sencillo", ha dicho Revilla, quien ha pedido al ministro de Fomento que haga "un poco de fuerza en Rajoy, al que ve todos los días, para que pague lo que está firmado".

El presidente ha citado junto a las obras de Valdecilla, el convenio de la Fundación Comillas y los gastos derivados de la implantación de la Ley de Educación (LOMCE). "Son cantidades pequeñas pero para Cantabria suponen mucho porque nos obliga a recortar recursos en cosas muy importantes", ha añadido.

En todo caso, Revilla ha opinado que la inversión anunciada por el ministro y exalcalde de Santander es "un reconocimiento de la gran deuda que tiene el Gobierno de España con Cantabria", porque "estamos hablando de cosas que están solucionadas en casi todos los lugares, empezando por el tren".

"Hablar de 3.000 y pico millones es hablar de una deuda histórica que hay con Cantabria y estamos deseando que se materialice en adjudicaciones. Queremos ver maquinaria para que nos podamos hacer una idea de que esto no va a tardar en llegar 10 o 12 años, porque es muchísimo el tiempo que hemos perdido", ha dicho Revilla a preguntas de los medios.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que "la ausencia de inversiones" del Estado en Cantabria "ha sido terrible estos últimos años", hasta el punto de que "en cinco años, no se ha programado una obra nueva".

Sobre el proyecto del polígono en La Pasiega, Revilla ha dicho que "no puede entender" que desde el Ministerio de Fomento "no vean" el carácter estratégico de esta actuación que en su opinión es "el pulmón futuro" del desarrollo industrial.

Revilla ha lamentado que el ministro "no coincida con eso" y ha anunciado que el Gobierno de Cantabria "va a seguir para adelante" porque "es el gran proyecto industrial para Cantabria junto con los proyectos mineros en la zona de Torrelavega, que espera que empiecen a funcionar dentro de poco".

Ha añadido que "nos están llegando constantemente peticiones de reserva de suelo para cuando esté en marcha", y hay muchas multinacionales de la logística que quieren tener una ubicación como la que ofrece La Pasiega, "tan bien situada y a tan poca distancia" del puerto, el aeropuerto y el ferrocarril.

"No es un capricho, se ha estudiado muy a fondo", ha reivindicado Revilla, añadiendo "no vayamos a hacer lo de siempre, que cualquier cosa que propone un Gobierno no le gusta al otro gobierno".