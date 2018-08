Arca denuncia la tala de un pinar para construir una red de pistas en Luena

Publicado 31/07/2018 18:40:06 CET

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Arca ha denunciado el "extraordinario impacto erosivo y paisajístico" causado por la ejecución de una "densa" red de pistas en Luena, sobre un terreno de montaña de "fuerte pendiente".

Según la agrupación, en el municipio, frente al pueblo de Bolacín y la margen derecha del río Magdalena, se ha trazado esta "compleja" red de pistas para "talar un pinar", y que "cruzan y fragmentan por completo" la ladera de una sierra.

Esto genera un "extraordinario daño" al suelo, al "facilitar su pérdida y degradación erosiva", provocando además un "brutal e inexplicable" impacto paisajístico.

"Garantizar el aprovechamiento maderable no puede, en modo alguno, justificar el tremendo destrozo que se ha desarrollado en esta zona de montaña de fuerte pendiente", apunta en un comunicado Arca, que "ignora" si esta es la política "habitual" de Medio Rural y la Dirección del Medio Natural para la "lucha contra la erosión" y el aprovechamiento maderable sostenible en zonas de montaña.

Según la asociación, esta actuación incumple tres normas básicas de la silvicultura en repoblaciones de producción: no realizarlas con masas monoespecíficas -en este caso de pino-, que no se hagan aprovechamientos en pendientes de más del 45% -que en Luena se supera "ampliamente"- y no realizar cortas a "matarrasa" -en este caso se ha realizado una "corta total" de elementos vegetales en la parcela usando maquinaria pesada y realizando una cantidad "sobredimensionada" de pistas de "enorme magnitud"-.

Arca alerta de que se trata de una situación "preocupante" porque "al norte" y "más abajo" del pinar talado existe otro de similares características en ladera de montaña, que de seguir con el mismo tratamiento "acabará arruinando el suelo y el paisaje de toda la sierra" paralela a la carretera nacional próxima al puerto del Escudo.

Ante lo sucedido, la asociación pregunta quién es el propietario del terreno, quién ha solicitado la tala y el trazado y ejecución de pistas, qué autoridad -regional y local- ha concedido los permisos, si los efectos sobre el suelo se ajustan a los objetivos, o si se va a actuar para corregir y restaurar el "brutal impacto erosivo" y el "enorme daño" originado, entre otras cuestiones.