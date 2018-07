ARCA: Si sigue sin haber ubicación para la nueva Vuelta Ostrera el TS podría ordenar el derribo

Publicado 11/07/2018 12:52:09 CET

Insiste en que la ubicación "ideal" sería el Puerto de Requejada y afirma que "nadie" aclara los motivos por los que no se quiere hacer ahí

La asociación conservacionista ARCA insiste en que la localización "ideal" para construir la depuradora que sustituya a la de Vuelta Ostrera (Suances), declarada ilegal por la Justicia, son los terrenos junto al Puerto de Requejada y alerta de que si sigue sin haber ubicación para la nueva instalación, el Tribunal Supremo podría ordenar que se ejecute la sentencia de derribo que pesa sobre la actual instalación.

Así lo ha advertido este miércoles, a preguntas de los periodistas, el portavoz de ARCA, Carlos García, quien ha recordado que hace más de un año el Supremo ya "amenazó" con ello e instó al Gobierno de España a ejecutar la sentencia de demolición y ha advertido que este órgano judicial podría ordenar, de nuevo, que se derribe Vuelta Ostrera.

Ha aclarado que ARCA, asociación que promovió la denuncia contra Vuelta Ostrera por invadir terreno de dominio público-terreste, está "a favor" de que, en este caso, "no se derribe nada hasta que no hay otra (depuradora) construidad", pero ha subrayado que lo "no se puede tolerar es que la Ley se incumpla".

Sin embargo, ha señalado que la ejecución de la sentencia "es algo que no le corresponde" a ARCA decidir sino que es un "conflicto" entre el poder judicial y el ejecutivo.

Cuestionado por los medios de comunicación, García ha afirmado que, al menos que ARCA sepa, no se ha producido "ningún avance" más en relación a la búsqueda de la localización de la nueva depuradora.

Pese a que ARCA ha participado en el proceso de participación social para intentar encontrar la ubicación "más adecuada" para Vuelta Ostrera y ha realizado propuestas, como los terrenos junto al Puerto de Requejada o la zona industrial de Suances denominada 'El Sopotral', García ha recordado que decidir la ubicación de la nueva depuradora "no es asunto" de este colectivo.

En este sentido, García ha señalado que el Ministerio "tiene técnicos y presupuesto" para ampliar el radio de búsqueda y el número de alternativas de ubicaciones para la nueva depuradora.

"Dejarla donde está en inviable porque se trata de una línea roja que se ha pasado. El dominio público no es para construir y la culpa es de quien la hizo", ha dicho.

LAS UBICACIONES PROPUESTAS POR ARCA

Respecto a las ubicaciones propuestas por ARCA, García se ha quejado de que "nadie" les ha argumentado por qué no se quiere ejecutar la nueva depuradora en los terrenos junto al Puerto de Requejada cuando, según ha defendido, son terrenos degradados, "ya sellados", en una zona rodeada de suelos industriales y que, a su jucio, tiene "todas las ventajas" ya que "no hay impacto paisajístico" ni "interés residencial".

"No nos dan razones de por que no quieren hacerlo ahí", ha censurado García, que ha cuestionado los mapas de inundabilidad que se han planteado respecto a esta ubicación. "No nos parece muy objetivos", ha dicho el portavoz de ARCA, que los ve "discutibles".

Como alternativa al Puerto de Requejada, también ha defendido las posibilidades de la otra alternativa dada por ARCA, la de los terrenos industriales de El Sopotral en Suances.

El portavoz de ARCA ha realizado estas declaciones durante una rueda de prensa ofrecida junto a representantes de SEO/BirdLife y de Cantabria Nuestra en la que han reclamado al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) que inicie la tramitación para la aprobación inicial del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).

García ha afirmado que, precisamente, todo el "lío" que hay con Vuelta Ostrera y el gasto que puede suponer derribar la actual instalación y construir una nueva es un "ejemplo" de las consecuencias de no haya PROT.

Ha defendido que contar con un PROT favorecería un desarrollo de Cantabria, de cara al futuro, ordenado y sostenible y evitaría "disgustos" como el de Vuelta Ostrera o los derribos, la conflictividad que generan este tipo de casos y aportaría seguridad jurídica.

Por ello, García ha avisado de que si no se ordena el territorio en Cantabria "este tipo de cosas van a seguir pasando".

ÚLTIMOS PASOS SOBRE VUELTA OSTRERA

El pasado 19 de junio, la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconoció en Santander que la problemática de la depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa sentencia de derribo, "necesitará una respuesta eficaz y razonablemente rápida".

En ese momento, Ribera, que cuando realizó estas declaraciones había tomado posesión de su cargo hacía solo once días, se mantuvo "prudente" al ser preguntada por los periodistas acerca de los pasos que dará su Ministerio en estos dos asuntos que afectan a su Ministerio hasta no conocer en profundidad la problemática.

En cuanto a la depuradora de Vuelta Ostrera, declarada ilegal por los tribunales y que tendrá que derribarse y la construcción de la instalación que la sustituirá, Ribera aludió a la "compleja" trayectoria que ha tenido este asunto y ha reconocido que es un tema que lleva "mucho tiempo atascado" y que, por tanto, "necesitará una respuesta eficaz y razonablemente rápida".

Antes del cambio de Gobierno en España, el Ministerio de Medio Ambiente dirigido entonces por la 'popular' Isabel García Tejerina (PP), informó el pasado abril inicio de los trámites para la licitación del proyecto de demolición de Vuelta Ostrera, una decisión criticada desde el Gobierno regional ya que aún no se había encontrado el "mejor" emplazamiento para construir la alternativa.

Además, la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, recordó a García Tejerina el compromiso de demoler la depuradora de construir una nueva, por lo que considera "incomprensible" que el Ministerio haya tomado la decisión de "empezar la casa por el tejado".