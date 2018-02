La aseguradora del edificio del MAS asumirá los daños del incendio

Publicado 13/02/2018 14:23:30 CET

Ayuntamiento encarga un peritaje externo de los daños, adicional al informe que realice la compañía de seguros, para cuantificar su valor

La compañía aseguradora del edificio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) ha comunicado al Ayuntamiento que asumirá los daños del incendio, para lo cual, ha realizado una primera provisión de fondos por importe de 250.000 euros que ha sido ingresada ya en la cuenta municipal.

Así lo ha anunciado la concejala de Cultura, Miriam Díaz, en la reunión extraordinaria de la Comisión de Acción Cultural y Promoción Educativa celebrada este martes, en la que se ha informado a los grupos municipales de las novedades y los últimos pasos dados en relación al museo.

Díaz ha explicado que el Ayuntamiento ha contratado a un perito externo especializado en siniestros de este tipo para evaluar y cuantificar los daños en el inmueble con el fin de dar traslado a la compañía del alcance en términos económicos y contar con un informe adicional al que realice la propia aseguradora.

Al mismo tiempo, se está trabajando ya en la redacción de un nuevo proyecto para la rehabilitación, teniendo en cuenta los daños producidos en el edificio y las obras que se estaban ejecutando, pero también los planes de futuro para el MAS. En este sentido, Díaz ha destacado que será un proyecto de rehabilitación integral del inmueble, mejorado y compatible con la futura ampliación del museo.

Mientras se dota al MAS de esas nuevas instalaciones, la concejala ha recordado que los fondos del museo permanecerán en los espacios habilitados a tal fin en el Centro de Acción Social y Cultural (Casyc) de la Fundación Caja Cantabria gracias al convenio suscrito con esta entidad.

El traslado de las obras de arte a dichos espacios ya ha finalizado, y la edil ha detallado a los miembros de la comisión el procedimiento seguido para ello y los trabajos realizados previamente en las instalaciones del Casyc para la adecuada conservación de las piezas.

Esos trabajos previos han incluido medidas para reforzar la seguridad y los sistemas de protección contra incendios, la instalación de equipos para la conservación de la colección en las condiciones ambientales óptimas (temperatura, humedad*) y la activación de los seguros de la colección de arte para su traslado y su depósito en la nueva ubicación.

Las únicas obras que no se han trasladado son las pertenecientes a la Colección Norte del Gobierno regional, a la espera de que el Ejecutivo comunique si quiere que se envíen al depósito de la administración regional o se guarden también en el Casyc.

La edil ha agregado que el traslado ha estado supervisado por una empresa externa especializada en conservación y se ha realizado siguiendo en todo momento criterios técnicos, tanto en cuanto al procedimiento, como en lo que respecta a los plazos que, tal como ha precisado, han venido marcados por los tiempos de activación de los seguros correspondientes y no pueden depender de la convocatoria o celebración de una comisión.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Por otro lado, Díaz ha resaltado que ya se ha remitido a los grupos municipales el convenio suscrito con la Fundación Caja Cantabria, que desde hace semanas estaba colgado en la página web del Ayuntamiento a disposición de quien quisiera consultarlo.

Y para la consulta del resto de documentos sobre la cesión de espacios en el Casyc (planes de seguridad del edificio, medidas y protocolos de evacuación, etcétera), ha señalado que los grupos pueden acudir al servicio de Cultura, ya que al incluir información sensible sobre un edificio que no es municipal no se puede facilitar copia.

Además, les ha comunicado que pueden visitar si lo desean los espacios en los que se guardan las obras en el Casyc, en cuyo caso deberán comunicar previamente la fecha y los datos de las personas que acudirán, ya que por motivos de seguridad se lleva un estricto control de las personas que acceden al lugar.

Junto a la documentación del convenio con la Fundación Caja Cantabria y el traslado de los fondos, Díaz ha destacado que también se ha aportado a los grupos el informe externo encargado por el Ayuntamiento sobre las condiciones de conservación, depósito y traslado de la colección de arte, entre otros informes.

Respecto a los documentos del Plan de Seguridad, Emergencia y Evacuación vigente, y sobre los riesgos potenciales y la persona encargada de la seguridad, la concejala ha señalado que se ha entregado a los grupos toda la documentación remitida por los servicios técnicos.

Así, se les ha aportado informes que ya estaban incluidos en el expediente informativo que se les entregó en diciembre y más documentación relacionada con el Plan de Seguridad y Salud de las obras, así como con el protocolo de funcionamiento del museo, que prevé situaciones de emergencia.

En cuanto a los planes de evacuación de las obras de arte con motivo de las obras de rehabilitación del edificio, ha recordado que dicha información aparecía ya reflejada en el informe del director del museo en el que se explican las obras de adaptación llevadas a cabo en el inmueble previendo situaciones de emergencia.

Según ha recalcado Díaz, "se ha aportado a los grupos municipales documentación exhaustiva y detallada que, en muchos casos, tenían ya a su disposición y, en otros, se ha ido incorporando al expediente con posterioridad a la comisión celebrada en el mes de diciembre".

ACLARACIONES DE LOS TÉCNICOS

Además, en la comisión de este martes ha comparecido también el director del museo, Salvador Carretero, que ha respondido a todas las cuestiones que se le han formulado y ha realizado las aclaraciones oportunas al respecto.

Y la concejala de Cultura ha instado de nuevo a PSOE y PRC a concretar sus dudas respecto a los informes para que los técnicos puedan pronunciarse con rigor.

"Hablan constantemente de incógnitas, pero nunca explican sobre qué términos", ha apostillado la edil, quien ha afirmado que "los técnicos difícilmente podrán pronunciarse y contestar con informes y como procede si no se especifica cuáles son las cuestiones que se les plantean".

Además, ha aclarado que en este momento están trabajando de cara a la adopción de medidas en relación a las empresas que estaban a cargo de las obras y de la seguridad del museo en el momento del incendio.

La concejala ha insistido en que los grupos municipales han sido informados puntualmente de todo lo relativo al incendio y espera que "su falta de concreción sobre las cuestiones que quieren que aclaren los técnicos no sea una maniobra sólo para sembrar dudas y generar incertidumbres" sobre el suceso -que ha sido archivado provisionalmente en el ámbito penal-, o para "tratar de generar noticias negativas sobre lo acontecido en el museo, pese a todo el trabajo que se ha realizado y se sigue realizando a consecuencia del desgraciado incidente".

POSIBLES SANCIONES A LAS EMPRESAS

Según ha señalado la edil, en la comisión de hoy lo que ha quedado claro es que los únicos interrogantes que les quedan a los grupos municipales son las discrepancias que ya evidenció el expediente municipal en los informes aportados por las empresas respecto a la manipulación de los sistemas anti incendio del museo, cuestiones que corresponde resolver desde el ámbito administrativo y jurídico.

Por ello, ha considerado que "no procede convocar a las empresas a una comisión política para someterlas a un careo y un enfrentamiento entre ellas", como pretendían los grupos solicitantes, y ha agregado que lo que corresponde es seguir los cauces y procedimientos reglados para ello.

En esta línea, ha avanzado que ya se están tramitando sendos expedientes en el servicio de contratación, siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos municipales, para determinar, en su caso, la posible imposición de sanciones a dichas empresas o la resolución de los contratos.