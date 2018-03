Valdecilla vuelve a los PGE con 22 millones y PP pide al Gobierno que retire el recurso

Actualizado 28/03/2018 16:00:44 CET

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho hoy que Valdecilla "vuelve" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 con una partida de 22 millones de euros -después de dos años de "vacío"-, "por el compromiso personal y político" del presidente Mariano Rajoy, y ha afirmado que "solo por eso, el Gobierno de la Nación va a dar "una segunda oportunidad a Valdecilla y a Cantabria a pesar de su Gobierno".

Buruaga ha pedido al Gobierno de Miguel Angel Revilla que retire la reclamación en la Audiencia Nacional de los 44 millones de Valdecilla -correspondientes a las anualidades de 2016 y 2017- y "regrese a la vía del entendimiento"; y también que "se emplee a fondo para justificar en tiempo y forma" los 22 millones de 2018 y evitar que se repita el "fracaso" de 2016.

La presidenta del PP ha reiterado en rueda de prensa que los dos años de "vacío" en la financiación estatal de Valdecilla se deben a que el Gobierno PRC-PSOE no fue capaz de justificar en tiempo y forma

los 22 millones consignados en los PGE de 2016, que nunca llegaron a las arcas regionales "no porque el Gobierno de la Nación haya incumplido sus obligaciones o se haya desentendido de Valdecilla sino porque el Gobierno de Cantabria fue incapaz de cumplir con las suyas".

Buruaga "no da ningún crédito" a las "dificultades técnicas" que según el Gobierno regional impidieron justificar la partida de 2016, y lo ha achacado a su "desinterés y desastre de gestión". Al tiempo ha asegurado que "no debería haber ningún problema" para justificar la inversión porque se puede presentar para ello "cualquier factura que no esté ya certificada, independientemente de la fecha".

"El dinero no se puede volver a perder, no hay disculpas", ha señalado la presidenta del PP, quien ha destacado que con los 22 millones consignados en el proyecto de presupuestos de 2018, se elevan a 79 los aportados por el Gobierno de Rajoy (un millón en 2013, 28 en 2014 y 28 en 2015) para pagar las obras de la tercera fase -las tres torres-, con lo que faltaría una última anualidad de 21 millones.

A ello ha sumado los 206 millones del Plan Director de Valdecilla, en total "285 millones frente a los cero euros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero", ha dicho.

Preguntada por los otros 100 millones pendientes, prometidos por Rajoy a Revilla, Buruaga ha contestado que "el compromiso del presidente con los demás lo tendrán que explicar los demás", y ha añadido que el PP de Cantabria "nunca ha renunciado a la financiación íntegra" de Valdecilla y "ahí estaremos", pero ha recalcado que "es una deuda pendiente que deriva de la responsabilidad de otros".

Así, ha señalado que esos 100 millones que faltan se corresponden con el periodo de gestión del anterior Gobierno PRC-PSOE, en los que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero "no puso un euro". "Forma parte de la factura pendiente que el PSOE tiene con Valdecilla", ha insistido.

Buruaga ha defendido que la vuelta de Valdecilla a los PGE es una "magnífica noticia para Cantabria", que "no ha venido sola ni porque sí", sino que es fruto de "meses de intensa reivindicación, argumentación y seguimiento" por parte del PP de Cantabria, y ha dicho que ha sido una labor "francamente difícil" porque "es muy difícil pedir confianza para un gobierno que no se la ha ganado".