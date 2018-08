Buruaga cree que la reunión Revilla-Batet ha sido "la antesala de un engaño"

Publicado 19/07/2018 13:01:39 CET

Se queja de que "la mayoría" de las peticiones son "incumplimientos históricos del PSOE asumidos ya como compromisos por el Gobierno del PP"

SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha opinado que la reunión entre el jefe del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla (PSOE) y la ministra de Política Territorial, la socialista Meritxell Batet, celebrada el miércoles, ha sido "la antesala de un engaño" puesto que, según ha dicho, "la mayoría de las peticiones que se han puesto sobre la mesa son "incumplimientos históricos del PSOE asumidos ya como compromisos por el Gobierno del PP".

"Revilla pide lo que ya tenemos", ha criticado este jueves, en un comunicado, la dirigente popular, quien ha opinado que la reunión entre el presidente cántabro y la ministra ha sido una "escenografía y una representación" y "cualquier cosa menos un ejercicio de compromiso y reivindicación".

Sáenz de Buruaga ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "conoce bien" las peticiones de la comunidad autónoma porque esas "reivindicaciones históricas" que se han planteado "son, en realidad, incumplimientos históricos del PSOE con Cantabria".

Así, ha señalado que fue un Gobierno del PSOE, el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y el de José Blanco como ministro de Fomento, el que paralizó el AVE y ha reivindicado que ha sido un Gobierno del PP "el que ha vuelto a colocar a Cantabria en el mapa de la alta velocidad, con proyectos en plena tramitación".

La presidenta de los populares cántabros ha mantenido también que cuando el PSOE ha gobernado en España el hospital Valdecilla "no ha recibido un solo euro del Estado" mientras que --ha dicho-- los gobiernos del PP han destinado al hospital 279 millones de euros, 22 en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que acaban de aprobarse y que fueron los que diseñó el Ejecutivo de Mariano Rajoy antes de la moción de censura.

INSISTE EN QUE CADA VEZ QUE GOBIERNA EL PSOE, REVILLA "BAJA EL LISTÓN"

"Con el Gobierno del PP, los ministros venían a Cantabria a anunciar proyectos y anunciar avances en su tramitación y a Revilla le molestaba. Con el Gobierno del PSOE, una ministra que evidencia gran desconocimiento de Cantabria se limita a tomar nota y a hablar dos horas para no concluir nada con el beneplácito y la satisfacción de Revilla", ha censurado la presidenta.

Sáenz de Buruaga ha insistido en censurar en que, "cada vez que gobiernan los socialistas, el presidente de la comunidad autónoma baja el listón".

Así, para la dirigente popular, la entrevista entre Batet y Revilla ha sido "un claro ejemplo de que el regionalismo está entregado a los socialistas y de que, hoy por hoy, es un freno para el desarrollo de Cantabria, porque con su actitud está poniendo en riesgo muchos millones de inversión, muchos empleos y muchas oportunidades".

Sáenz de Buruaga ha opinado que lo que Revilla tiene que exigir a Pedro Sánchez es que "se mantengan las inversiones programadas, que no se paralice ni uno solo de los proyectos comprometidos por el Gobierno del PP y que Cantabria no vuelva a la casilla de salida en materia de infraestructuras, con debates viejos y ya superados sobre si Cantabria tiene que tener un AVE por la Meseta o por Bilbao que solo buscan "ganar tiempo para no hacer nada".