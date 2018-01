Buruaga cree que Revilla "está cargándose Cantabria" con políticas que son un "bluff"

Publicado 26/01/2018 12:35:51 CET

Tilda de "cínica" y de "excusa disparatada" que Sota achaque los datos de la EPA a "errores de muestreo"

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha acusado al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), de estar "cargándose Cantabria con un desgobierno económico garrafal y el empecinamiento en el error" en sus políticas, que tilda de "bluff" y que, a su juicio, han restado la oportunidad de crear otros 8.000 empleos.

"Si como dicen, esperan un premio electoral de semejante balance es que están todavía más equivocados de lo que parece", ha aseverado.

En rueda de prensa, Sáenz de Buruaga ha alertado de que en los últimos tres otoños España aumentó el empleo un 8% y "la Cantabria de Revilla" un 4%, algo que ha hecho que en lugar de los 18.000 puestos de trabajo que podrían haberse creado si se hubiera seguido el ritmo del país, "apenas" se ha pasado de los 10.000.

"8.000 personas que hoy están en el paro y podrían estar trabajando", se ha quejado la presidenta del PP de Cantabria, que ha criticado que "este, y no otro, es el coste" del "desgobierno" del regionalista.

También ha criticado que Revilla hable de crear 20.000 empleos en esta legislatura cuando, según los populares, se deberían crear 36.000 si se creciera al mismo ritmo que España.

CENSURA QUE SOTA ACHAQUE LA SUBIDA DEL PARO A "ERRORES DE MUESTREO"

Sáenz de Buruaga ha considerado "especialmente graves" los datos del a EPA conocidos el jueves puesto que, según ha dicho, muestran que "mientras España crea empleo con intensidad, Cantabria lo destruye".

Según la última EPA, Cantabria y La Rioja fueron las únicas comunidades en las que creció el paro en 2017. Además, esta estadística señala que en el último año se han perdido 1.900 personas activas y hay 3.300 ocupados menos que hace un año.

Además, Sáenz de Buruaga ha afeado la "excusa disparatada" empleada, a su juicio, por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan Jose Sota (PSOE), de achacar a "errores de muestreo" la subida del paro en la comunidad en 2017 que revela la EPA.

"Buscar un enemigo externo, inventar una excusa disparatada o acudir simplemente a la mentira para ocultar su propia incapacidad y de esta manera eludir su grave responsabilidad. Esta vez que la culpa no puede ser de Mariano Rajoy no del Gobierno de Mariano Rajoy, pues a nuestro consejero de Economía no se le ha ocurrido otra cosa que achacar la subida del paro a errores de muestreo", ha censurado al líder popular.

Sáenz de Buruaga ha calificado de "cínica" e "indolente" la actitud de Sota y del Gobierno PRC-PSOE ante el "baño de realidad" que le ha dado la EPA. "Hay que tener mucho valor para cosechar semejante balance y pretender burlarse encima" de los ciudadanos. Ni Cantabria se merece un consejero de Economía y Empleo como el señor Sota ni los parados cántabros esa respuesta", ha opinado.

En este sentido, ha señalado que el grupo popular en el Parlamento de Cantabria va a plantear a Revilla una pregunta para que dé explicaciones de estos datos y exponga qué planes tiene. "Ha llegado el momento de que el PRC empiece a rendir cuentas de lo que para Cantabria es una legislatura perdida", ha dicho.

El PP insiste en que Cantabria "no funciona" porque Revilla "conduce continuamente" a la comunidad autónoma por dirección contraria". "Para está Cantabria del señor Revilla y el PSOE la recuperación, simplemente no existe. Es una pequeña inercia que imprime el entorno nacional porque lo único que funciona en esta tierra son las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. La dinámica propia es ninguna", ha aseverado la presidenta del PP, que ha alertado de que "si se sigue de esta manera de gobernar", la comunidad acabara como "una de las más depauperadas".

LAS "PREDICCIONES" ELECTORALES DE REVILLA, "POCO CREÍBLES"

Buruga ha sido preguntada en la rueda de prensa por las posibilidades del PRC que ve Revilla de ganar las elecciones autonómicas de 2019, ante lo que se ha limitado a señalar que las "predicciones" de Revilla son "poco creíbles" o "fiables".

Cuestionada también acerca de si Revilla repetirá como candidato de su partido a la Presidencia del Gobierno en esta cita electoral, solo ha indicado que eso es una cuestión que corresponde al PRC.