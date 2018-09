Buruaga advierte a Revilla que "nunca" hará presidente a quien no gana elecciones

Actualizado 05/09/2018 13:00:42 CET

Cree que Revilla está "bastante más cómodo" gobernando con el PSOE, al que ve una "marioneta" del PRC: "Nosotros no somos marioneta"

SANTANDER, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha negado que su partido tenga "aversión" al PRC tal y como sostiene el líder de los regionalistas y jefe del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, pero ha aclarado que el Partido Popular no ha hecho y "nunca hará" presidente a quien no ha ganado las elecciones.

"El Partido Popular nunca ha hecho presidente a quien no ha ganado las elecciones y es algo que es algo que nunca hará. No lo ha hecho ni lo hará", ha subrayado Sáenz de Buruaga, que ha asegurado que el PP no es como el PSOE. "Nosotros no somos marioneta del PRC", ha aseverado.

Así ha reaccionado este miércoles Sáenz de Buruga a las declaraciones realizadas hace unos días por Revilla en una entrevista radiofónica en las que manifestó que veía "muy difícil" y "complicado" un pacto con el PP debido a la "aversión enorme" de los 'populares' hacia los regionalistas. "Aversión al PRC, ninguna", ha insistido la líder de los 'populares', que ha enmarcado las palabras del regionalista en una "estrategia preelectoral".

"Es el único regionalista de los que he leído ultimamente que parece que esgrime o dice tener dificultades insalvables para llegar a acuerdos con el PP", ha apostillado.

Y es que, en los últimos días, otros cargos regionalistas, como el consejero de Presidencia y Justicia y vicesecretario general y secretario de Organización del PRC, Rafael de la Sierra, afirmó hace unos días en una entrevista a un medio de comunicación regional que su partido no tiene alergia a gobernar con el PP" y aseguró que volvería a hablar sobre pactos con este partido en 2019, cuando se celebran elecciones autonómicas y municipales.

Sin embargo, Sáenz de Buruaga sí cree que Revilla está "bastante más cómodo" gobernando con la izquierda, como ocurre en la actualidad en la que el PRC tiene como socio en el Ejecutivo regional al PSOE, al igual que en dos legislaturas anteriores: la 2003-2007 y la de 2007-2011.

En las dos legislaturas anteriores a esa época, el PRC estuvo otros ocho años gobernando con el PP en el Gobierno comandado por el popular José Joaquín Martínez Sieso.

EL PP QUIERE TENER "MÁS INTERLOCUTORES" PARA PODER GOBERNAR

Respecto a la posibilidad de pactos, Sáenz de Buruaga ha asegurado que uno de los "objetivos" de la actual Dirección regional del PP es "normalizar las relaciones" con el resto de fuerzas políticas y, "especialmente", con las que a lo largo del tiempo ha habido "sintonía ideológica" o "más coincidencia" sobre el proyecto para Cantabria, algo que, a su juicio, se está consiguiendo. Sin embargo, ha precisado que "los pactos son otra cosa".

La dirigente 'popular' ha insistido en que de pactos se habla tras las elecciones, una vez que los ciudadanos hayan hablado en las urnas.

Así, ha asegurado que de cara a las elecciones el PP "sale al campo a ganar el partido", "seguir siendo la primera fuerza política" de Cantabria, "sacar más votos" y también tener "más interlocutores" para "poder gobernar".

BURUAGA SOBRE SU POSIBLE CANDIDATURA: ESTARÉ DONDE EL PP "NECESITE"

Lo que no ha revelado es si ella será quien lidere la candidatura del PP a la Presidencia de Cantabria en 2019, una cuestión que, según ha dicho, "todavía no está en este momento en la mesa".

"Soy una persona de tiempos y de procedimientos. Si voy a ser yo o si va o quién va a ser el candidato autonómico, esto un proceso compartido, esto un proceso coordinado por la Dirección nacional", ha asegurado Sáenz de Buruaga, quien ha insistido que es una "mujer de partido" y estará "a disposición" del PP y donde la formación "necesite".

Respecto a los plazos para el nombramiento de candidatos, Buruaga ha asegurado que es el nuevo presidente, Pablo Casado, el que tiene que marcarlos, aunque considera que "lo razonable" es que se procese a trabajar en este proceso de designación en septiembre y que esté concluido para final de año.

Lo que no teme la dirigente del PP de Cantabria es que su apoyo a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría de cara al Congreso del partido en el se eligió al nuevo presidente del Partido Popular --que finalmente ganó Casado-- le vaya a dificultar el poder ser candidata autonómica. "En absoluto", ha dicho al ser cuestionada por los medios de comunicación.

En este sentido, la presidenta del PP ha asegurado que "el Congreso es historia" y desde ese mismo día, desde la victoria de Casado, éste es el presidente de todo el PP y le presta "absoluta lealtad".

Así, Sáenz de Buruaga ha asegurado haber recibido "el calor" y el "apoyo" de Casado a la Dirección regional del PP de Cantabria.