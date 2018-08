La cancelación del concierto de Guetta no se comunicó antes "por protocolo"

Publicado 29/07/2018 13:39:55 CET

La organización de 'Los conciertos de La Campa' ha indicado que la cancelación de la actuación del DJ francés David Guetta en Santander se comunicó a los 10.000 asistentes por megafonía a las 00.15 horas y no antes, a pesar de que ya se sabía que era "imposible" su presencia en el escenario de La Campa de La Magdalena, "por protocolo".

"La organización estuvo trabajando hasta el último momento para garantizar la presencia del artista. A las 22.00 horas era técnicamente imposible conseguir que volara hasta Santander y llegar a tiempo. El protocolo exige entonces esperar hasta la hora de la actuación, en este caso las 23.30, para que la autoridad competente declare la incomparecencia del artista", ha indicado la organización en un comunicado.

No obstante, no se informó a los asistentes por megafonía hasta las 00.15 horas cuando concluyó la actuación de Sylvian Armand, a quien había ya precedido también en el escenario Deepend, y a continuación se proyectó en las pantallas gigantes del recinto el vídeo remitido por el DJ francés en el que pedía disculpas por no poder actuar en Santander.

"Hola Santander, lo siento muchísimo, no puedo estar con vosotros esta noche debido a problemas con el avión y estoy tratando de venir lo más pronto posible para hacer nuestra fiesta. Lo siento muchísimo", afirmaba David Guetta en este vídeo, grabado en el aeropuerto de Moscú.

A la misma hora que se comunicó a los asistentes la cancelación de la actuación de Guetta, también se informó de la situación por redes sociales y a los medios de comunicación. Tras ello, el cierre de la noche de música electrónica de 'Los conciertos de La Campa' lo puso el DJ Wally López, en cuya actuación se utilizó el despliegue de luces y sonido preparado para el artista francés.

La UTE La Campa ha insistido en que el show de David Guetta fue cancelado "unilateralmente por el artista y por motivos ajenos a la organización" y ha explicado que fue el representantes del artista quien avisó de que "problemas técnicos en el avión privado" que iba a trasladar al DJ desde Moscú a Santander "impidieron que llegase a tiempo".

Además, ha reiterado que anunciará próximamente el procedimiento a seguir con las entradas adquiridas para la noche del 28 de julio y valora las posibles acciones pertinentes ante la incomparecencia del artista. Finalmente, ha agradecido "el buen comportamiento del público asistente y la profesionalidad de todos los equipos implicados".