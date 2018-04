Cantabria no tendrá que hacer plan de ajuste tras cumplir objetivos de estabilidad

Actualizado 16/04/2018 17:15:30 CET

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no va tener que hacer plan de ajuste de cara a los próximos ejercicios presupuestarios tras haber cumplido en 2017 todos los objetivos de estabilidad a presupuestaria, algo que solo han logrado, además de Cantabria, otras cuatro Comunidades Autónomas: Galicia, Andalucía, Canarias y Baleares.

Así lo ha destacado este lunes en rueda de prensa el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, que ha informado de los datos recogidos en el 'Informe sobre el grado de cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Publica y de la Regla de Gasto del ejercicio de 2017' del Ministerio de Hacienda y Función Publica.

Sota ha ensalzado que es la "primera vez" que Cantabria cumple todos los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit, regla de gasto y objetivo de deuda), lo que se ha conseguido "gracias al esfuerzo del conjunto del Gobierno regional" y pese a los "malos augurios" de la oposición, principalmente de PP y Podemos, a quienes ha pedido una respuesta acorde a estos "buenos datos".

El titular de Economía ha reivindicado el trabajo de su departamento como principal "responsable" de este cumplimiento y ha detallado el "gran esfuerzo" realizado para alcanzarlo debido a los "incumplimientos" del Gobierno del Estado con la comunidad autónoma.

Sobre los datos del informe, que el Ministerio de Cristóbal Montoro presentó el pasado viernes en el Consejo de Ministros, Sota ha señalado que muestra como Cantabria ha cumplido "holgadamente" el objetivo de déficit de 2017, con 49 millones que representan un 0,37% del PIB, con un margen de dos décimas frente al objetivo que aprobado, que era del 0,6% del PIB.

En este punto, ha indicado que seis comunidades (Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura y Castilla y León) incumplieron el objetivo, algo que también hicieron tanto la Administración General del Estado como la Seguridad Social, por lo que ha considerado que "el Gobierno de España cumple ante la Unión Europea" gracias al cumplimiento de "Comunidades Autónomas y ayuntamientos".

Además, ha destacado que el informe indica que Cantabria cumplió el pasado año la regla de gasto que estaba fijada en el 2,1% para las comunidades. "Cantabria se mantuvo en equilibrio, con un cero por ciento de incremento", ha apuntado el consejero, que ha añadido que diez comunidades la incumplieron (País Vasco, Cataluña, Asturias, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla La Mancha, Navarra, Comunidad de Madrid y Castilla y León).

Y, además, Cantabria cumplió "también de manera holgada" el objetivo de deuda pública, que estaba fijado en el 23,3% del PIB, y cerró el ejercicio en el 23,2% y 3.033 millones de euros.

"El Gobierno de Cantabria ha cumplido lo que despeja las declaraciones y malos augurios que venían haciendo los grupos parlamentarios de la oposición", ha dicho Sota, que ha reivindicado el "esfuerzo" realizado por el Ejecutivo bipartito (PRC-PSOE) desde 2015 para revertir la situación económica de la administración autonómica.

160 MILLONES MENOS DE DEUDA PÚBLICA QUE EN 2015

Así, ha señalado que en 2015 la deuda pública de Cantabria fue de 209 millones de euros y ahora ha cerrado 2017 en 49 millones, "160 millones menos en sólo dos ejercicios presupuestarios, lo que supone un esfuerzo importante" porque, ha enfatizado, reducirla ha sido "un empeño" del Gobierno regional.

Esos millones de deuda se traducen en que Cantabria cerró 2015 con el déficit en el 1,71% del PIB y en un 0,37% en 2017, "una rebaja sustancial que evidencia el esfuerzo que hemos hecho", ha dicho Sota, que ha insistido en que se ha alcanzado esa reducción a pesar de "la deuda pendiente del Gobierno de España con nuestra Comunidad Autónoma".

Al respecto, ha indicado que el Grupo Parlamentario del PSOE ha presentado varias enmiendas para reclamar esa "deuda", y que incluye tanto las partidas del Hospital Valdecilla como para la Fundación Comillas y la financiación para la Ley de Dependencia o la LOMCE, unas propuestas que espera que cuenten en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos (Cs) y Podemos para que salgan adelante y se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Espero de todos los grupos parlamentarios de nuestra comunidad ese apoyo para que Cantabria tenga esa financiación", ha dicho el consejero, que cree que, si esas enmiendas "se traducen en realidades, pues evidentemente el Gobierno de Cantabria estará mejor".

Sobre la partida de Valdecilla, Sota se ha referido a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que en una entrevista al Diario Montañés ha dicho que espera que el Ejecutivo bipartito justifique adecuadamente la partida de 22 millones de euros para el pago de las obras del hospital.

"Si no le basta a la señora vicepresidenta una certificación del Interventor General de Cantabria, que es la que se envió en diciembre de 2016 a Madrid y la aceptaron. Si eso no es suficiente, no se cómo esperan que lo justifiquemos", ha dicho el consejero de Economía, que ha asegurado que Cantabria está "en disposición de justificar" esa partida como ya "hizo en tiempo y forma" aunque "el pago de la subvención no fue tramitado" por el Estado por lo que "nos sentimos defraudados".

En cuanto al resto del enmiendas del PSOE para el pago de la financiación de la Fundación Comillas, que "dejó de pagarse" con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, y hoy sustenta al "100% del Gobierno de Cantabria". "Es una carga excesiva para nuestro Gobierno y así lo reclamamos", ha apostillado Sota, que ha detallado que, junto a Valdecilla y Comillas, los socialistas reclamarán también la financiación de la Ley de Dependencia y la LOMCE.