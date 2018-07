Cantabria por el Sáhara presenta una obra de títeres dentro de su campaña de sensibilización con la causa saharui

Actualizado 27/01/2010 15:51:34 CET

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria por el Sáhara ofrecerá el domingo, día 31, en Escena Miriñaque, la obra de títeres 'Palabras de Caramelo', dentro de su campaña de sensibilización con la causa del pueblo saharaui, en concreto, con la soberanía y seguridad alimentaria del mismo.

La obra, de María Parrato, que obtuvo el Premio Feten 2009 al mejor espectáculo, se representará a las 11.30 y las 13.00 horas, y las invitaciones, gratuitas, ya están agotadas.

La actividad se presentó hoy en rueda de prensa por Esther Velategui, de Escena Miriñaque; la presidenta de Cantabria por el Sáhara, Carmen Pérez; y por el delegado saharaui en Cantabria, Hamoudi Ahmed.

Pérez, que agradeció la colaboración de Escena Miriñaque para acoger el espectáculo, explicó que el mismo forma parte de una campaña de sensibilización de un proyecto de Cantabria por el Sáhara con la Fundación Mundubat que se presentó al Gobierno regional. El Ejecutivo lo aprobó y la asociación se ocupa del área de sensibilización, con el fin de dar a conocer a los cántabros la "precaria situación del pueblo saharaui desde hace 34 años".

Se trata de un proyecto de soberanía y seguridad alimentaria que comprende la compra de un rebaño de 150 camellas, que se unirán a las 125 que se adquirieron en 2006, también con ayuda del Gobierno cántabro.

Pérez denunció que el pueblo saharaui no tiene derecho a la soberanía y seguridad alimentaria porque los campamentos de refugiados de Tinduf no cumplen ninguno de los requisitos necesarios por sus condiciones climatológicas extremas, que hacen "imposible" el autoabstecimiento; por las condiciones económicas de la población, que no puede permitirse comprar alimentos; y porque la ayuda alimentaria que llega a través de instituciones está sujeta a "continuas reducciones y demoras".

Al respecto, subrayó que los organismos de la Unión Europea, entre otros, están reduciendo la cantidad de alimentos con el fin de que el pueblo saharaui ceda al estatuto de autonomía que pretende Marruecos, y renuncie así al referéndum de autodeterminación que viene reclamando durante años.

Para concienciar sobre la situación de los saharauis se representará 'Palabras de Caramelo', obra que se desarrolla en un campo de refugiados y que cuenta la historia de niño sordo que se relaciona con el mundo a través de un camello, 'Caramelo'.

Pérez avanzó que la campaña de sensibilización incluirá charlas y exposiciones, y se espera contar con algún miembro de la autoridad saharui para que aborde las condiciones alimentarias de su pueblo.

La presidenta de Cantabria por el Sáhara concluyó subrayando que la situación saharaui es "absoluta responsabilidad del Estado español", y recordó que actualmente hay siete activistas saharauis que continúan en cárceles marroquíes por defender "a través de la palabra" el derecho a la autodeterminación.

En el mismo sentido se pronunció Ahmed, quien reclamó para estos siete activistas la misma atención y apoyo mediático que tuvo Aminatu Haidar.

Según Ahmed, el saharaui es "un pueblo separado bajo el yugo marroquí, reprimido con mano de hierro". En este sentido, afirmó que en Marruecos hay "una monarquía medieval; no hay libertad para los marroquíes y mucho menos para los saharauis".

Denunció la contradicción de la Unión Europea que mientras dice defender los Derechos Humanos, consiente lo que está pasando con el pueblo saharui, y pidió a la ONU que habilite las condiciones para el referéndum.

Por su parte, Velategui se congratuló del apoyo de Miriñaque a iniciativas solidarias, en este caso, la causa saharaui.