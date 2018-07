Carrancio critica a un Gobierno "sin rumbo" y le pide que no negocie con Higuera

Publicado 26/06/2018 16:49:18 CET

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos (Cs), ve al bipartito regional (PRC-PSOE) "sin rumbo" ni "proyecto a largo plazo" y le ha pedido que no negocie "ningún trato de favor" hacia el exdirector de Cantur Diego Higuera acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos por, presuntamente, gastar en beneficio propio casi 133.000 euros de dinero público.

"Espero que no sea cierto, que se va a negociar ningún trato de favor con alguien que nos ha robado a todos los cántabros. No creo que se les ocurra intentar rebajar las penas que solicita el fiscal. Recuperen ustedes el dinero como puedan, embárguenle o lo que proceda pero no a cambio de la impunidad", ha advertido Carrancio en su primera intervención en el Debate del Estado de la Región.

Y es que, a juicio de este diputado, si el Gobierno negocia con Higuera tanto el consejero de Turismo y presidente de Cantur, Francisco Martín, como el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, serán "cómplices" del exdirector de Cantur.

De esta forma, Carrancio se ha referido a la polémica generada a raíz de una información publicada el pasado fin de semana por un periódico regional (El Diario Montañés), que aseguraba que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) había pactado con la defensa de Higuera para evitar que entrara en la cárcel, algo desmentido por Martín.

De hecho, el consejeró aseguró ayer, lunes, que hasta el momento no se había suscrito tal acuerdo, sino que solo se habían autorizado "conversaciones" con la defensa de Higuera, partiendo de la premisa de la devolución íntergra de lo presuntamente sustraído.

Tras el desmentido de Martín, este medio de comunicación ha publicado el acta del Consejo de Administración de Cantur en que, según este medio, probaba el pacto.

Por el delito continuado de malversación de caudales públicos, la Fiscalía pedía inicialmente siete años de prisión pero, según afirmaba este medio regional, la defensa de Higuera y el Gobierno regional habría pactado una rebaja de la pena para que ésta no superara los dos años de cárcel y evitar así que llegue de entrar a prisión.

Al margen de esta cuestión, Carrancio no ha coincido con el diagnóstico de Revilla sobre la marcha de la región y ha opinado que va camino de ser una "legislatura perdida".

También, en su intervención, ha aludido a la polémica de las presuntas irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud, censurando la actitud de la consejera del área, la socialista María Luisa Real, a la hora de dar explicaciones.

Ha advertido que "de confirmarse la existencia de delito" en este asunto, se estaría hablando "de corrupción pura y dura".