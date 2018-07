Casado se ve como el candidato con el que "nadie pierde" en el PP

Publicado 03/07/2018 13:56:17 CET

Insiste que detrás de su candidatura "no hay nadie" aparte de los afiliados

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'popular' Pablo Casado, precandidato a presidir el PP a nivel nacional, se ve "muy bien" a dos días de que los afiliados decidan en la primera criba del Congreso del partido y se ha reivindicado como el aspirante con el que "nadie pierde" y el capaz de evitar un "choque de trenes" y que la formación "no se rompa".

"Si yo gano, nadie pierde. En este proyecto cabe todo el mundo. Yo lo que no quiero es un choque de trenes en el Partido Popular. Yo lo que no quiero es que solo gane una parte del partido porque entonces se fracturará a poco meses de las elecciones autonómicas y municipales y entonces no las vamos a ganar y si no ayudamos a ganar a nuestros alcaldes y concejales las municipales difícilmente luego tendremos el apoyo para ganar las generales", ha dicho en una rueda de prensa en Santander antes de participar en un encuentro con militantes.

Casado ha defendido que "solo" él de todos los aspirantes hará que "todos" los demás candidatos tengan "su sitio" en un partido que, con el proyecto de "integración" y "unidad" que propone, no será "de parte, sino de todos, un PP "sin familias", "sin corrientes" y que sea el que tenga el "proyecto hegemónico del centro-derecha" que consiga que permita llegar a la barrera de los 11 millones de votantes.

En caso de no ganar, Casado ha señalado que estaráa "donde quieran los militantes" y "apoyando al ganador" pero "sin pedirle nada a cambio".

Respecto a aquellos que le vinculan con el expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, Casado ha asegurado que detrás de su candidatura "no hay nadie" aparte de los afiliados de base.

"NUEVA HORNADA DE DIRIGENTES" DEL PP

Casado ha insistido en que quiere convertirse en presidente del PP para que el partido llegue a La Moncloa para hacer "cosas distintas" y "no con los mismos".

Así, ha defendido que debe haber una "nueva hornada de dirigentes" --"hornada", que no "generación", ha precisado-- en la "caben" tanto jóvenes como mayores pero "sin mochilas" y "sin pasado", capaces de defender que el PP es el "mejor partido de España", de mantener la "honestidad", la "eficacia en la gestión" y la "exigencia de ejemplaridad" como "señas de identidad" del partido.