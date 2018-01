CCOO denuncia que la subida un 0,25% de las pensiones "ata al palo de la pobreza a miles de cántabros"

Actualizado 18/01/2018 20:01:06 CET

El sindicato se moviliza contra la "precariedad" de las pensiones y en defensa del sistema público

SANTANDER, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado que la mitad de los más de 139.000 pensionistas que hay en Cantabria cobra menos que del salario mínimo interprofesional, que el 38% está "en el umbral de la pobreza" porque "ingresan menos de la pensión mínima de 636 euros", y que el incremento del 0,25% en la cuantía de las pensiones este año "está atando al palo de la pobreza a miles de cántabros"

Una situación "sangrante" que ha denunciado hoy el sindicato, que ha convocado concentraciones en toda España, en Cantabria en la Plaza Porticada de Santander, contra la "precariedad" de las pensiones, la "raquítica subida" del 0,25%, y en defensa del sistema público.

El secretario general de CCOO de Cantabria, Carlos Sánchez, ha explicado que con estas concentraciones bajo el lema 'Por la revalorización de las pensiones. No a la congelación' el sindicato inicia la fase de "sensibilización" social en defensa del sistema público de pensiones porque "si no levantamos la voz no vamos a ser capaces de ganar derechos".

En este sentido, ha denunciado que la congelación de las pensiones está llevando a sus beneficiarios a la "precariedad" y el incremento del 0,25% "está atando al palo de la pobreza a miles de cántabros".

Sánchez ha explicado que su sindicato defiende las pensiones "de hoy y del futuro", con un sistema público "sostenible, más justo y solidario".

Y en este sentido, ha censurado las declaraciones de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, sobre posibles incrementos de los periodos de cotización en el cálculo de las pensiones, lo que, para Sánchez, es "una irresponsabilidad" y una "cortina de humo que pretende tapar la ineficiencia del sistema público de pensiones" y eludir el debate sobre el "verdadero problema" de éste, que son los ingresos, ha dicho.

El dirigente sindical ha pedido a la ministra y al Gobierno que aborden la situación de las pensiones "como un problema de estado, el número uno en la agenda", y que el debate se lleve a la mesa del diálogo social abierta con los sindicatos y la patronal y al Pacto de Toledo, que son sus ámbitos.

Por su parte, el secretario de organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO en Cantabria, Ignacio Ortiz, ha apelado a la unidad entre sindicato y ciudadanía porque "defendemos intereses comunes" contra la "indignidad" y las "cifras precarias" de las pensiones que no se incrementan en términos proporcionales al crecimiento del país.

En el mismo sentido, el secretario general de esta Federación, José Antonio Calderón, ha denunciado que los pensionistas han sufrido una pérdida del poder adquisitivo del 3,15% en los últimos años, que sumado al copago farmacéutico y los "450 medicamentos que nos han birlado de la Seguridad Social" van "repercutiendo en la salud de la gente mayor".

"La crisis económica ha descargado sobre los pensionistas y jubilados de este país", ha sentenciado Calderón, que ha recordado que más del 30% de los jubilados tienen que sacar adelante a sus familias actualmente.

Por eso ha exigido la retirada de la reforma de las pensiones de 2013 y de las reformas laborales para volver "al empleo anterior con cotizaciones sociales suficientes", así como profundizar en un sistema fiscal progresivo.

También ha denunciado recortes en la Ley de Dependencia, que están sosteniendo las comunidades autónomas con una aportación del Estado del 17% (cuando le corresponde el 50%), y que en el caso de Cantabria supone que haya más de 4.000 personas en lista de espera, un 20% del total de las reconocidas, ha dicho.