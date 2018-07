El Centro Botín estrena su programa de verano dirigido a potenciar la creatividad a través de las artes

Publicado 28/06/2018 19:14:54 CET

Incluye 59 actividades, muchas gratuitas y al aire libre

SANTANDER, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín ha diseñado un programa de actividades de verano con alternativas para todas las edades y cuyo principal objetivo es potenciar la creatividad a través de las artes. La programación incluye 59 propuestas, muchas gratuitas y al aire libre, para los meses de julio, agosto y septiembre, que abarcan cine, literatura, cursos, talleres, danza y música.

La programación se abrirá con una "innovadora" iniciativa denominada 'Acción de Creación Libre', en la que se plantea un ejercicio creativo espontáneo a partir de objetos que se liberarán sin previo aviso en los Jardines de Pereda, ha informado el centro en un comunicado.

Esta actividad, abierta a todos los públicos, se prolongará desde julio hasta septiembre y convivirá con otras propuestas formativas dirigidas a promover la creatividad como los cursos 'Innovación y Creatividad de la mano de las personas con discapacidad' y 'Artes, Emociones y Creatividad para adolescentes'.

Seis talleres relacionados con la literatura, el teatro, la arquitectura y la música, así como una master class impartida por el percusionista Borja Barrueta, completan las actividades educativas de la programación estival.

Entre los talleres figuran, entre otros, el de 'Introducción a la literatura infantil', el 16, 17 y 18 de julio, u otro denominado 'Los libros de la vida. Las palabras del corazón', que se celebra los mismos días y dará las claves para disfrutar de la literatura y la escritura.

MÚSICA

Asimismo, la música contemporánea volverá a tener protagonismo en un programa de actividades cada vez más ecléctico, que incluye electrónica, funk o folk-rock. En ese sentido, sobresale la actuación el 13 de julio de María del Mar Bonet, que celebrará sus 50 años sobre los escenarios con un recital en el que repasa las canciones favoritas de Joan Miró.

Asimismo, el ciclo 'Conciertos en el Anfiteatro' reunirá a los artistas Shakin' All, Tonia Richardson & The Secret y Dave Wilkinson's Groove en una serie de conciertos previstos para los tres primeros jueves de agosto. Y el ciclo 'Música Abierta. Momentos Alhambra' contará con Bombino, que fusiona rock and roll con ritmos bereberes, y con Max Cooper, uno de los principales artistas emergentes de música electrónica que actuará por primera vez en Cantabria el 25 de septiembre.

Además, habrá tres nuevos 'Menús Sonoros': Menhai (19 julio), Funk Índigo (23 agosto) y Javier San Miguel & Antonio Romero (21 septiembre) serán los protagonistas de estos conciertos acústicos que fusionan música con cocina creativa en el restaurante El Muelle del Centro Botín.

Por último, el 16 de septiembre se podrá disfrutar por primera vez en Santander del espectáculo musical 'Lorca Pop por la Billy Boom Band', una banda santanderina que ha transformado los versos de nuestro poeta más universal en canciones para niños.

Junto a estos ciclos, se reserva un espacio para la música clásica, a cargo de algunos de los intérpretes que han disfrutado de la Beca de Música de la Fundación Botín y que protagonizarán 'Música bajo el Pachinko', un ciclo de tres recitales al aire libre el 16 de julio, 20 de agosto y 10 de septiembre a las 19 horas.

El calendario musical incluye el recital 'Música para un espacio de Renzo Piano', organizado por la Fundación Isaac Albéniz en el marco del Encuentro de Santander Música y Academia, y que se celebrará el 22 de julio a las 20.30 horas en la plaza cubierta del Centro Botín.

Además de los conciertos, la programación abarca las exposiciones 'El paisaje reconfigurado', compuesta por una nueva selección de obras de la colección de la Fundación Botín, y 'Joan Miró: Esculturas 1928-1982', que recibirán visitas guiadas por personalidades del mundo del arte.

Por otro lado, y sobre las actividades relacionadas con las artes escénicas, el auditorio del Centro Botín acogerá los espectáculos 'MiraMiró' (7 de julio), 'Pi' (4 de agosto) y 'La voz humana' (8 de septiembre).

CINE

En cuanto al cine, el anfiteatro exterior del Centro Botín proyectará 'Las películas del 2017' que más han destacado y que se podrán ver en versión original subtitulada y precedidas de una actividad dirigida por Nacho Solana. La propuesta cinematográfica se completa con las tres jornadas en las que la IV Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín exhibirá las obras seleccionadas de entre las presentadas a concurso. También está previsto que Luis Manso, productor de cine y publicidad, ofrezca una clase magistral el 29 de agosto.

Por otra parte, la biblioteca de la Fundación Botín sale a los Jardines de Pereda con el Punto de Lectura al Aire Libre', que estará operativo todos los viernes de julio y agosto, de 11 a 13 horas. Además, el 19 de julio tendrá lugar la iniciativa Poemas Hablados, en la que los poetas Ana Merino y Manuel Vilas dialogarán a través de sus creaciones.

Por último, tal y como ha venido sucediendo durante los últimos meses, se ofrecerán una serie de actividades en exclusiva para los Amigos del Centro Botín. Entre ellas, el encuentro con el cineasta Nacho Solana, previsto para la iniciativa Curiosidades y Cañas (14 de agosto), las Blue Nights en torno a la exposición El paisaje reconfigurado (9 de agosto) y la sala Retratos: Esencia y Expresión (12 de julio).

Además, habrá visitas guiadas, tours de bienvenida y visitas arquitectura para profundizar en las particularidades arquitectónicas del Centro Botín.