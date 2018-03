Cientos de santanderinos protestan contra Metro-TUS y se prepara una manifestación

Actualizado 03/03/2018 18:23:11 CET

Los convocantes avisan a Igual de que si no cede podría perder la Alcaldía en 2019

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de santanderinos y varios representantes de la oposición municipal se han concentrado este sábado frente al Ayuntamiento de Santander, invadiendo incluso en algunos momentos la calzada, para protestar por el nuevo Metro-TUS y pedir que se vuelva al sistema original, aunque con mejoras.

Los convocantes de la protesta, la recién creada Asamblea Ciudadana por la movilidad y Metro-TUS que integra a asociaciones de vecinos y otros colectivos ciudadanos, cifran en más de un millar los asistentes --el doble que Policía Local, que calcula unos 500--, ya preparan una próxima manifestación y advierten a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que si no cede este asunto podría costarle la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2019.

SIETE MILLONES "PARA ESTAR PEOR", SEGÚN EL PRESIDENTE DE FECAV

Así, al menos, lo cree el presidente de la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV), Ricardo Sáinz Obregón, quien, en declaraciones a los medios de comunicación durante la protesta, ha criticado que el Ayuntamiento se ha gastado siete millones de euros "a lo tonto" y "para estar peor".

"Esto es como ir a la Virgen y decir: oye, déjame como estaba por lo menos", ha ironizado Sáinz Obregón que, además, ha considerado que la respuesta del equipo de Gobierno (PP) municipal a las quejas de los ciudadanos está siendo "muy fea".

Hace un rato la plaza del Ayuntamiento de #Santander a rebosar. La ciudadanía exige que se les escuche para revertir la chapuza del #MetroTus pic.twitter.com/ixoKMlN5zM — Lydia Alegría (@LydiaAlegria) 3 de marzo de 2018

Y es que, a juicio de Sáinz Obregón, la alcaldesa, Gema Igual, y el equipo de Gobierno local no pueden decir "no vamos a dar marcha atrás", como, según dice, está haciendo, cuando --ha dicho-- es "gracias" a los ciudadanos a quienes están al frente del Consistorio.

"Están cobrando un buen sueldo que no se lo merecen. No se lo merecen porque no están trabajando como el ciudadano quiere", ha dicho el presidente de la FECAV, que ha avisado a Igual que o "cede" o esto "le puede costar la Alcaldía" en 2019. "Si ella no quiere ceder, al final el pueblo tendrá que saber lo que tiene que votar", ha advertido.

PRÓXIMA REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN

Los integrantes de la Asamblea en contra del Metro-TUS tienen previsto reunirse el martes, 6 de marzo, a las 19.30 horas, en el Meteorológico, abierta a todos los vecinos que quieran asistir y en la que está previsto que se fije la fecha y la hora de la manifestación.

Por el momento, el presidente de la FECAV ha asegurado que no hay ningún nuevo contacto fijado con el Ayuntamiento.

De hecho, ha opinado que hasta el momento no ha habido negociación por parte del Ayuntamiento sobre el Metro-TUS y se ha cuestionado la realidad de los acuerdos alcanzados desde el Consistorio con algunas asociaciones vecinales.

El presidente de FECAV ha advertido al Ayuntamiento que las asociaciones vecinales están "unidas". "Y más que vamos a estar", ha dicho Sáinz, que asegura que "el tener una cosa importante para solucionar une a la gente, no la desune".

A la concentración de este sábado, varios de los asistentes han acudido con silbatos y portando pancartas en las que se podía leer lemas como 'No al Metro-TUS, queremos nuestro autobús', 'El trasbordo en Valdecilla es una pesadilla', 'PP, tu voto con el intercambiador ya trasbordó', entre otros.

También se han podido escuchar consignas como '7 millones de gasto y el Metro-TUS es un asco' o 'Autobús a todas horas, eso sí que son mejoras'.

A la protesta han acudido varios representantes de partidos de la oposición, como los portavoces del PRC y PSOE en el Ayuntamiento, José María Fuentes-Pila y Pedro Casares, así como el edil no adscrito Antonio Mantecón.

También han acudido la líder de Podemos Santander, Lidia Alegría, acompañada del diputado regional de la formación morada José Ramón Blanco.