Comienza la Semana de Danza Emergente La Espiral en Santander

Publicado 03/09/2018 15:10:31 CET

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La videoproyección 'Pioneras de la danza contemporánea en España' abre esta tarde el programa de actividades de la quinta edición de la Semana de Danza Emergente La Espiral Contemporánea, un ciclo que se desarrollará en varios espacios de la ciudad hasta este sábado 8 de septiembre.

Así, a partir de las 20.00 horas, en la sede de Espacio Espiral de Santander, ubicada en el Paseo Menéndez Pelayo, se presentará oficialmente esta nueva entrega y se proyectará el trabajo audiovisual 'Pioneras de la danza contemporánea en España', que recoge cinco pequeñas piezas de algunas de las coreógrafas que han marcado la historia de este género artístico en España.

La obra, que será presentada por la directora del evento, Cristina Samaniego, incluye piezas de María La Ribot, Premio Nacional de Danza en el año 2000, Mónica Valenciano, Premio Nacional de Danza en 2012 en la modalidad de Creación, Sol Picó, que recibió ese mismo galardón en 2016 y además cuenta con diez premios Max y María Muñoz, una de las fundadoras del grupo 'Mal Pelo' con el que le fue otorgado el Premio Nacional de Danza 2009.

El vídeo incluye también una pieza de Carmen Werner, que participará este año en el festival con el espectáculo 'Tiempo de conversación' interpretado por su compañía Provisional Danza. Este colectivo obtuvo el Premio Nacional de Danza en 2007.

Organizado por Espacio Espiral y patrocinado por la Fundación Santander Creativa (FSC), en estas cinco ediciones se han interpretado 76 piezas en 14 espacios de la ciudad.

Además, reconocidos profesionales y creadores han impartido una veintena de talleres y clases magistrales. Los organizadores calculan que incluyendo al previsión de este 2018, 'La Espiral' habrá reunido a unas 17.000 personas, ha explicado en un comunicado la Fundación Santander Creativa.

El programa de 'La Espiral Contemporánea' (LEC). V Semana de la Danza Emergente' incluye varios bloques, entre ellos el denominado 'La danza inunda', que se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en la calle Lealtad, los Jardines de Pereda, la zona de la Grúa de Piedra y los bajos del Centro Botín acogerán las propuestas de varias compañías de danza emergente a partir de las 19.00 horas. Habrá voluntarios que guíen y atiendan al público durante cada recorrido.

Las piezas son 'Poire', de la francesa Coralie Arnoult, 'Tac-tiktack', de la catalana Zaida Torrego, 'Ode tu you', de los daneses Manon Siv Duquesnay, 'Rag', de Lucía Marote, 'Fugas', de Matxalen Bilbao, 'Tiempo' de Nacho Cárcaba, 'Horror vacui', de Meraki Cía, 'Nexos', de Exire, 'I am my own television', de Dominik Borucki, 'Donde existe el corazón', de los valencianos Compañía Improvisada, 'Zébre', de Manuela Barrero y 'Rojo', de Victoria P. Miranda. En cada espacio se exhibirán dos piezas distintas.

Por su parte, dentro de lo que se ha denominado 'Encuentros con la creación', ,el 7 de septiembre, la sala Argenta del Palacio de Festivales recibirá el espectáculo 'Tiempo de conversación' creado por Carmen Werner e interpretado por su compañía Provisional Danza a partir de las 21.00 horas.

Las entradas están a la venta en la taquilla del palacio, la web y en entradas.com.

Y al día siguiente, 8 de septiembre, será el bloque 'La noche en danza', en la que La Espiral se despedirá en la sala Argenta con la representación de tres pequeñas obras que han viajado a otros países y han sido premiadas en distintos certámenes. Las entradas se adquieren también en la taquilla del palacio, la web y en entradas.com. El espectáculo comenzará a las 21.00 horas.

Las piezas son 'La temperatura/el temperamento', de Fran Martínez, 'Encuentros', de Denis Santacana y 'E333', de Leonardo Robayo.

En el bloque 'Danza nocturna' se incluye un encuentro con coreógrafos que se desarrollará en Espacio Espiral el martes 4 de septiembre a las 21.30 horas, una demostración de trabajo a cargo de la compañía Matxalen Bilbao que ofrecerá su pieza 'Serenyty Suite' y una mesa redonda moderada por Cristina Samaniego, responsable del festival, bajo el título 'Pioneras de la danza contemporánea en España'. Todas estas actividades son gratuitas.

También dentro de la Semana de Danza Emergente La Espiral se incluye cuatro clases magistrales de danza contemporánea y un taller de fotografía en movimiento a los que hay es necesario inscribirse entrando en www.espacioespiral.es/gxf-santander.

La primera cita con 'La Espiral Contemporánea' fue el sábado 1 de septiembre con el taller que impartirá el fotógrafo cántabro Raúl Lucio. Esta actividad se completará a pie de calle los días 4, 5 y 6 con prácticas fotográficas de las piezas de danza y una exposición de los trabajos resultantes.

Por otra parte, las coreógrafas e intérpretes Lucía Marote, Matxalen Bilbao, Carmen Werner y Victoria P. Miranda serán las encargadas de impartir cuatro clases magistrales pensadas para profesionales y estudiantes de la danza contemporánea.