El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Igualdad

Publicado 01/03/2018 12:54:12 CET

Cantabria es una de las pocas regiones, junto con Aragón, Navarra y La Rioja, que no cuentan una norma autonómica en este ámbito

SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves el proyecto de Ley de Cantabria para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que ahora será remitido al Parlamento para su debate y aprobación definitiva. En ese momento Cantabria dejará de ser una de las pocas regiones, junto con Aragón, Navarra y La Rioja, que no cuentan con una ley autonómica en este ámbito.

Así lo ha señalado este jueves la vicepresidenta y consejera del ramo, Eva Díaz Tezanos, quien ha destacado que el Gobierno (PRC-PSOE) asume "el compromiso y la responsabilidad de ser el motor de cambio" en Cantabria en el camino hacia la plena equiparación de hombres y mujeres en todos los ámbitos.

Díaz Tezanos ha anunciado en rueda de prensa que, con motivo de la huelga convocada por los sindicatos para el próximo jueves, 8 de marzo, en contra de la discriminación por género y en defensa de la igualdad real, el Consejo de Gobierno no se celebrará el jueves como es habitual sino el viernes, y ningún consejero tendrá agenda pública el jueves, "lo que no quiere decir que no se venga a trabajar".

Según ha explicado la vicepresidenta, el proyecto de Ley de Igualdad tiene "un marcado carácter transversal que abarca todos los ámbitos: empleo y conciliación; educación en todas sus etapas; sanidad y servicios sociales; cooperación al desarrollo, ocio, deporte, cultura, y juventud; participación social y política de las mujeres; imagen y medios de comunicación, movilidad y desarrollo rural.

Así, el proyecto de ley "garantiza" que el sistema educativo integre en el currículum y en el sistema organizativo el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la eliminación de obstáculos que la dificultan.

El texto recoge medidas de "acción positiva" en el ámbito laboral como el fomento de la participación de las mujeres en los programas de las políticas activas de empleo o la promoción de la incorporación de las mujeres en sectores profesionales en los que se encuentren infrarrepresentadas.

BRECHA SALARIAL

La vicepresidenta ha explicado que para combatir la brecha salarial, el Gobierno pondrá al servicio de la inspección de trabajo "los instrumentos y recursos necesarios para controlar y hacer cumplir el principio de igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por trabajos de igual valor". Asimismo, sindicatos y empresas elaborarán conjuntamente un código de buenas prácticas para combatir la discriminación retributiva en el sector privado.

También se contempla la promoción de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad, la organización de espacios, horarios y creación de servicios, así como la conciliación en las empresas privadas, en la función pública, en el ámbito educativo y en los servicios sociales, ha dicho la vicepresidenta.

El texto, que también regula los órganos competentes en materia de igualdad de género en la comunidad autónoma, crea la figura de responsables de igualdad de género en el ámbito de cada Consejería y contempla la creación del Observatorio de Igualdad de género o el Consejo de la Mujer de Cantabria, así como la regulación de la coordinación y colaboración con las entidades locales.

La ley también regula las medidas para la promoción de la igualdad de género como son las relativas a la representación equilibrada en los órganos de la Administración regional, los informes de impacto de género, los presupuestos públicos con enfoque de género, el uso no sexista del lenguaje o la aplicación de medidas en el ámbito de la contratación pública, en las ayudas y subvenciones, en la formación y en la racionalización de los horarios.

El texto prevé medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo en todos los ámbitos, y se elaborará un protocolo de actuación ante este tipo de casos en el ámbito de la administración autonómica. También se creará un registro autonómico de planes de igualdad, y el Gobierno deberá aprobar cada cuatro años un Plan para la Igualdad de Género en la Administración.

"EN UN CAJÓN" DESDE 2011

Díaz Tezanos ha destacado que la aprobación de esta ley es un compromiso de este Gobierno que ya había sido adquirido en la legislatura 2007-2011, en el que se trabajó "intensamente" en su redacción con las aportaciones y el consenso de organizaciones de mujeres, sindicales y empresariales y que con la llegada del Partido Popular al Gobierno en 2011 "fue metido en un cajón".

Ha señalado que con la vuelta al Gobierno, retomaron el proyecto adaptándolo a la nueva normativa, y han incorporado al mismo "una gran parte de las aportaciones" realizadas durante el proceso de información pública llevado a cabo el año pasado.

La vicepresidenta ha afirmado que esta ley autonómica pretende garantizar el ejercicio de las competencias autonómicas en clave de igualdad, de forma que la administración regional "actúe como un referente en la materia mediante la incorporación transversal del principio de igualdad en las políticas públicas, vinculando al resto de poderes públicos en el ámbito autonómico, y actuando también como un referente para el sector privado".

"No nos resignamos a esperar que sea una cuestión de tiempo que se alcance la igualdad real, y hemos dado un paso adelante porque en pleno siglo XXI, existen aún muchos obstáculos sociales y legales para que las mujeres puedan ejercer sus derechos en las mismas condiciones que los hombres", ha concluido.