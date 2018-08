El Consejo de Ministros autoriza el convenio para la reordenación ferroviaria de Santander

Actualizado 03/08/2018 15:11:48 CET

Igual lo ve una "buena noticia" pero critica a Zuloaga y al ministro de Fomento por no avisarle de este paso, algo que ve como una "deslealtad"

SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la firma del convenio para desarrollar la segunda fase de la integración ferroviaria en Santander, que costará 187,11 millones de euros, sin IVA, de los que coste total de las actuaciones a ejecutar asciende a 187,11 M€, de los que 137,55 --el 73,5%-- serán aportados por Adif.

Así lo ha anunciado, en un comunicado, el Ministerio de Fomento, que ha explicado que este convenio completa el firmado en junio de 2017 para llevar a cabo la primera fase de esta gran operación urbanística, recientemente finalizada.

En esta primera fase se derribaron los edificios que albergaban las dependencias de ancho métrico al inicio de la calle Castilla y se traspasaron los 1.453 metros cuadrados liberados al Ayuntamiento de Santander para su aprovechamiento urbanístico.

Según Fomento, el convenio para la segunda fase de la integración ferroviaria en Santander "vuelve a unir los esfuerzos de todas las instituciones implicadas para mejorar la funcionalidad ferroviaria, optimizar el uso del espacio, favorecer la intermodalidad con otros medios de transporte y transformar el espacio liberado, integrándolo en la ordenación urbana de la ciudad".

De los 187,11 millones que costará esta segunda fase, Adif aportará un total de 137,55. De ellos 87,99 son por actuaciones en la infraestructura ferroviaria y los 49,56 M€ restantes al 50% del coste de las actuaciones no estrictamente ferroviarias, pero necesarias para la urbanización de los terrenos liberados, que ascienden a 99,12 M€.

Por su parte, el Gobierno de Cantabria asumirá el 30% del coste de las actuaciones no estrictamente ferroviarias, fijado en 29,74 millones, mientras que el Ayuntamiento de Santander aportará el 20% restante, es decir, 19,82 millones. Todas las cantidades expresadas son sin incluir el IVA.

ACTUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Las principales actuaciones incluidas en la segunda fase del convenio son el levantamiento del haz de vías de viajeros y mercancías de ancho métrico; el desplazamiento de las vías de ancho métrico a la zona norte, junto a las vías de ancho convencional, permitiendo unificar en su cabecera el vestíbulo de viajeros; la remodelación de la playa de vías de ancho convencional; la integración de todos los servicios de viajeros en un único recinto, y la reposición del aparcamiento actual de la estación.

Al mismo tiempo, se llevará a cabo la modernización, ampliación e integración de los dos edificios actuales de viajeros y la torre de oficinas para optimizar las instalaciones ferroviarias y dar servicio a los viajeros de manera conjunta, mejorando así la accesibilidad a todos los servicios.

El convenio recoge, asimismo, la ejecución de una losa de cobertura de la superficie de vías y andenes de anchos convencional y métrico de la estación, generando un recinto protegido que albergará todos los servicios de viajeros, garantizando la entrada de luz natural y la ventilación de todo el área.

Por último, a través de este convenio, Adif se compromete a ejecutar el by-pass de conexión entre las líneas de ancho métrico Oviedo-Santander y Bilbao-Santander para suprimir las circulaciones de los trenes de mercancías que actualmente se ven obligados a utilizar la estación de Santander para realizar la inversión de la marcha.

Más allá del ámbito ferroviario, desde el punto de vista urbano, el convenio contempla la reordenación urbanística de todos los suelos liberados o de nueva creación.

En este sentido, el traslado de toda la zona actual de vías de ancho métrico permitirá liberar unos 36.186 m2 de terreno junto a la calle Castilla, mientras que el nuevo terreno ganado en altura gracias a la cobertura de los andenes de la estación, se ha estimado en unos 48.470 m2.

En su conjunto, por tanto, toda la operación generará un nuevo espacio de unos 85.000 m2 de superficie en dos niveles, enlazando el nivel superior con el Parque del Agua.

IGUAL AFIRMA QUE ES UNA "BUENA NOTICIA", PESE A LAS FORMAS

La alcaldesa, Gema Igual, ha opinado que se trata de "buena noticia" aunque ha considerado una "deslealtad" por parte del Gobierno de España que no le haya avisado directamente a ella antes de que la noticia se hiciera pública. Ahora, una vez autorizado el convenio, pide que se firme "de manera inmediata".

En declaraciones realizadas esta mañana antes de materializarse el visto bueno del Consejo de Ministros, Igual ha aplaudido la noticia pero ha criticado las formas mostradas en este asunto tanto por parte del delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, como del propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al no comunicarle la noticia directamente a ella, como alcaldesa, que ha sido adelantada en los medios de comunicación.

Según ha dicho, pese a no conocer la noticia con anterioridad, ésta no ha sido una "sorpresa" puesto que ya el anterior ministro de Fomento y exacalde de Santander, Íñigo de la Serna, lo dejó "perfilado" y ha sido el que, a su juicio, "mayor empuje" ha dado a este proyecto.

En relación con esto, Igual ha señalado que cuando se empezó a hablar de este proyecto, los socialistas que "ahora tanto se felicitan" criticaron a De la Serna, tanto en su etapa de alcalde de Santander como de ministro de Fomento, por considerar entonces que "no era un proyecto ambicioso".

"Lo que ayer eran críticas hoy, de manera unilateral y yendo al medio de comunicación, se felicitan. Hace falta tener memoria, hace falta poner a cada uno en su sitio y hace falta felicitarnos por esto pero también contando los antecedentes", ha dicho Igual, al ser preguntada por este tema durante una visita a las rampas mecánicas de la calle Lope de Vega.

Más allá de estas cuestiones, Igual ha reclamado que, después de que el Consejo de Ministros autorice el convenio, se proceda "de manera inmediata" a la firma del mismo.

En cuanto a los plazos, ha señalado que, mientras en el Gobierno de España "alardean" de que se van a acelerar los proyectos, en lo relativo al proyecto de reordenación ferroviaria de Santander se va "un poco mas tarde previsto" puesto que el paso del convenio estaba previsto para junio.

La alcaldesa ha demandado al ministro que, para la firma, "no mande emisarios porque ya vemos lo que hacen", aludiendo a Zuloaga, al que ha acusado de "rentabilizar" políticamente estos anuncios.

Además de la firma del convenio, Igual también ha pedido que el estudio informativo del proyecto que De la Serna "hizo en un tiempo récord", en su etapa de ministro, "se apruebe ya" para que pueda redactarse el proyecto "antes de que acabe el año", como estaba previsto, y que las obras puedan comenzar "lo antes" posible.

Pese a felicitarse de la autorización del convenio, Igual ha considerado una "espinita" a la noticia el hecho de que Zuloaga --al que ha acusado de estar de "promoción personal" y de hacer "partidismo"-- haya "preferido ir" a anunciarlo antes a los medios y también ha censurado que no haya sido tampoco el propio ministro el que se lo haya anunciado.

"Yo no quiero que me lo diga el delegado del Gobierno, yo quiero que me lo diga el ministro. Y al ministro le he pedido en reiteradas ocasiones explicaciones de los proyectos que tenemos en Santander", ha afirmado Igual, que ha afirmado que la forma de Ábalos de actuar en este caso es "más de lo mismo" de lo que ocurrió hace unas semanas con la Fundación Enaire, que anunció que no iba a participar en ArteSantander y cuestionó el proyecto de la sede de la fundación en Gamazo.