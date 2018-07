Díaz Tezanos insta a socialistas a ser "oposición útil", a buscar acuerdos y a "sumar fuerzas" con los sindicatos

Actualizado 22/09/2012 17:16:20 CET

También abre la posibilidad a acuerdos con el Gobierno de Cantabria (PP), pero recuerda que los 'populares' los han rechazado

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSC-PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha instado este sábado a los socialistas cántabros, que han celebrado el primer Comité Regional desde el XII Congreso, a realizar una "oposición útil" que ayude a la comunidad a salir de la crisis, intentando buscar "acuerdos" con un PP que, según ha dicho, hasta ahora los ha rechazado, y también "sumar fuerzas" con otros agentes sociales, como los sindicatos, que "desean lo mismo" que el Partido Socialista.

El Comité, en el que han participado 118 miembros con derecho a voto, ha arrancado aproximadamente a las 10.15 horas en la sede del PSC-PSOE en la calle Bonifaz de Santander con la conformación de la Mesa, que ha quedado presidida por el senador socialista Miguel Ángel González Vega, y la lectura del informe político a cargo de Díaz Tezanos, quien ha abogado por realizar una oposición "desde la responsabilidad" y "sin demagogias" y sin seguir los ejemplos de PP y PRC.

OPOSICIÓN ÚTIL

"Sé que a veces el cuerpo nos pide devolver golpe por golpe. Hacer la misma oposición destructiva, demagógica y sin alternativas que practicó el Partido Popular. O caer en el populismo regionalista, que puede defender hoy una cosa y mañana la contraria sin ningún problema", ha afirmado.

Según ha dicho, la "oposición útil" que propone "incluye acuerdos" con el PP, algo que, a su juicio, "sería mejor para Cantabria", si bien ha asegurado que, "si no los hay, es porque el Gobierno no los quiere".

Sin embargo, ha advertido de que esta oposición útil "no se agota en los acuerdos, ni pierde su sentido porque no los haya" ya que --ha afirmado-- "es mucho" lo que los socialistas pueden hacer para ayudar a salir de la crisis en todos los ámbitos, "con acuerdos o sin ellos".

"Los socialistas somos la tercera fuerza parlamentaria porque así lo quisieron los ciudadanos. Pero ello no nos condiciona a la hora de tener voz propia. Os digo, compañeros y compañeras, que seguidismos ninguno, coincidencias todas las que sean de interés para Cantabria", ha aseverado.

Además, Díaz Tezanos ha asegurado que la labor de oposición a Rajoy y a Diego "no debe acabar en el Parlamento", sino que debe de extenderse a los ayuntamientos y necesita también "sumar fuerzas con todos aquellos que desean los mismo" que los socialistas, empezando por los sindicatos. Así, ha señalado que ya se están llevando a cabo algunas acciones en este sentido.

Tras afirmar que en Cantabria y en España el PSOE y los sindicatos son los "dos principales muros de contención" a las políticas del PP, ha abogado por, sumando fuerzas y contando con otros agentes sociales, se trate de "conseguir que la mayoría social con la que comparten valores y aspiraciones se transforme de nuevo en una mayoría política".

CANTABRIA, 15 MESES "DESGOBERNADA"

En su intervención, la socialista ha hecho balance de los 15 meses de gobierno del PP que Cantabria "ha padecido" con un Ejecutivo --ha afirmado-- "caracterizado por la incapacidad, la intolerancia y la arrogancia, que demoniza a las instituciones y a la democracia y que busca dividir y enfrentar a la sociedad" y con el que ahora la región está "mucho peor".

A su juicio, Cantabria lleva "desgobernada" 15 meses con un Gobierno, el del PP, "de mentiras, irresponsable, incompetente" y que "no reacciona" ante la actual situación.

Según ha dicho, "da igual" hacia donde se mire, si a la educación, la sanidad o la atención a la dependencia, porque "hoy la vida de los ciudadanos es mucho peor que hace 15 meses", "con más paro, menos crecimiento económico, peor educación, peor sanidad, menos derechos y ninguna propuesta".

En este sentido, ha criticado las palabras del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y del de España, Mariano Rajoy, anunciando "que lo peor ya ha pasado" y asegurando que con sus reformas, que para los socialistas son "recortes puros y duros", "dentro de poco tiempo se comenzará a crear de nuevo empleo".

A juicio de la socialista, se trata de un discurso "terriblemente mezquino y falso" que "crea falsas esperadas" a los miles de parados y es "una mentira más" que forma parte de la "maniobra" de cara a las elecciones gallegas y de las del País Vasco, si bien está "segura" que en ellas tendrá "el mismo resultado que en Andalucía".

"En apoyo de los intereses electorales del PP, Rajoy y Diego pretenden convencernos de que la recuperación económica y la creación de empleo es posible por lo que ya no será necesario hacer más sacrificios. Ojalá fuera cierto, pero no lo es", ha lamentado Díaz Tezanos, quien ha asegurado que el país "se verá abocado a un nuevo rescate", con más "recortes".

En el discurso en el Comité Regional, Díaz Tezanos ha acusado al PP de, "con su afán de venganza", "echar por tierra las bases que heredó para construir un futuro mejor", con la "paralización" del cambio del modelo productivo y de todos los proyectos que, según ha destacado, puso en marcha el PSOE, relativos a las energías renovables, a la industria del conocimiento y al I+D+i.

ALTERNATIVA "CREÍBLE" Y "VIABLE"

Aunque ha reconocido que con este escenario la labor de los socialistas no es una "tarea fácil", ha afirmado que deben de ser "capaces de articular una alternativa creíble y viable".

En este sentido, ha señalado que su alternativa propone medidas para posibilitar el mantenimiento del Estado del Bienestar, a través de la consecución de más ingresos a través de la fiscalidad, con la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones y gravando más a las grandes fortunas, y de racionalización en el gasto.

Además, y colocando "el primer punto" de la agenda política del PSC-PSOE la generación de crecimiento económico, Díaz Tezanos ha propuesto el diseño y ejecución de un Plan de Choque de Obras Públicas; activar la apuesta de las renovables y el I+D+i; impulsar la apertura exterior de las empresas y estimular la vocación industrial.

"Esta es nuestra alternativa. Una alternativa que requiere un pacto con la sociedad, con los actores que en ella intervienen", ha dicho.

DEFENSA DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y EL MUNICIPALISMO Díaz Tezanos también ha aprovechado su discurso para realizar un defensa del Estado Social de Derecho y el Estado de la Autonomías, dos conquistas democráticas con las que --ha dicho-- el PP busca acabar usando a la crisis como "excusa".

"El Partido Popular ha encontrado en la crisis económica la coartada que venía buscando para acabar con todo lo que nunca le gustó de la Constitución. El Estado Social de Derecho y el Estado Autonómico", ha aseverado.

Aunque la socialista ha reconocido que el Estado autonómico tiene "algunas disfunciones que será preciso corregir", ha subrayado como "logro principal" del autogobierno la mejora de calidad de vida de los ciudadanos al dar un "gran y definitivo impulso a las políticas sociales".

"No es verdad que las cosas funcionen mejor con un Estado centralista. No al menos en Cantabria", ha afirmado la secretaria general del PSC-PSOE, quien ha defendido que la crisis económica "no puede" y "no debe" ser la "excusa para cuestionar las autonomías", sino "una oportunidad para revisar las cosas que se hicieron mal y reforzar las que funcionaron y funcionan bien".

también ha realizado una defensa del municipalismo y ha acusado al PP de pretender "culpabilizarle de manera injusta, intentando acabar con el principio de la autonomía local" y protagonizando con su reforma de la Administración local "el mayor ataque conocido" contra esta forma de organización territorial.

En su opinión, de este reforma subyace el intento de desmantelar o privatizar los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y un "ataque frontal a la calidad democrática" de España.