Cree que a día de hoy existen compañías teatrales que apuestan por convertir a la juventud en "el centro de su discurso"

El dramaturgo Nando López cree que el teatro vive una "pequeña edad dorada" con el regreso de un cierto tipo de público que "se había ido y que está demandando nuevas historias", además de que existe voluntad de volver al origen de teatro y convertirlo en un "lugar de encuentro y debate".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con motivo de su participación en el seminario 'La cultura en tiempos de cambio', acompañado del director del encuentro, Regino Mateo, y el vicerrector de Internacionalización y del Campus de Las Llamas la UIMP, Eduardo Vázquez de Castro.

En su opinión, en la actualidad existen "más propuestas" teatrales con un "diálogo directo" con el público, y España tiene un nivel de producción y creación de teatro contemporáneo "muy superior" al que había hace 20 ó 25 años.

López, que considera que el teatro "debe ser" y "está siendo" un "instrumento de cambio esencial", opina que se está viviendo una "eclosión" de una "nueva dramaturgia" acompañada del "muchísimo interés" que tiene la gente joven y de una serie de compañías teatrales que apuestan por un teatro que convierta a la juventud en "el centro de su discurso".

Además de comentar que el teatro sigue "siendo una apuesta complicada" por su "crisis y precariedad", valora que actualmente hay un público que tiene "mucho interés" en que le cuente historias y "lo que está sucediendo", así como que, desde su punto de vista, el teatro "puede dar respuesta" a las "cuestiones identitarias" que tiene la sociedad actual.

REDES SOCIALES COMO "LUGAR DE CREACÓN DE HÁBITOS DE TENDENCIA"

Por otro lado, cuestionado sobre el concepto que tiene la juventud sobre ser "culto", López ha expresado que para los jóvenes es "igual de importante" conocer a Quentin Tarantino que a Homero porque "no discriminan". En su opinión, este hecho, "lejos de ser una desventaja" es "una ventaja" para "acercarlos a la gran cultura".

López cree que el interés de la juventud, por ejemplo, por series televisivas como 'La casa de papel' permite "llevarlos a un cierto tipo de literatura" como la de los clásicos y buscar de esta forma "las raíces, las fuentes de los discursos que les emocionan".

Asimismo, ha manifestado que los adolescentes tienen "muchas ganas" de que les cuenten historias "que les interesen" y que las redes sociales, "tan demonizadas", son "muy positivas" a nivel cultural porque "las están convirtiendo en un lugar de creación de hábitos de tendencia" debido a que con ellas "presumen de la cultura que consumen".

Así, al tiempo que ha reivindicado la "necesidad" de tener una industria cultural porque "enriquece" y crea puestos de trabajo, el dramaturgo ha concluido afirmando que los jóvenes tienen una "visión muy ecléctica y muy abierta" de la cultura, que "a veces desaprovechamos porque los prejuzgamos".

REGINO MATEO: LAS ARTES TIENEN QUE BUSCAR LA "BOFETADA EMOCIONAL"

Por su parte, el coordinador general de programación de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria y director de este encuentro en la UIMP, Regino Mateo, ha valorado que los jóvenes y adolescentes son "cultos" porque "hay unos rasgos, expresiones y movimientos culturales" que están "asociados de forma identitaria a la propia condición" de su edad.

Por ello, opina que si se es "capaz" de ayudar a que la "curiosidad" de los jóvenes encuentre los "cauces adecuados" y no haya una "rebeldía gratuita", se podría "encajar el lenguaje y las aspiraciones" de la juventud con la "tradición" para que el joven descubra que Homero "era mucho más moderno" de lo que se piensa.

Asimismo, ha reivindicado que las artes tienen que buscar el concepto de "bofetada emocional" para "no ser gratuitas" ni "algo banal".

Así, ha afirmado que lo que le "pide el cuerpo" es "buscar obras de calado, que no sean gratuitas, que no pasen de forma efímera por la vida del espectador", sino que cuando este salga de un espectáculo "no se olvide en dos segundos de qué es lo que ha visto".