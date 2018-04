El Festival Mendi Tour ofrece esta semana en Camargo el mejor cine de montaña y aventuras

Publicado 16/04/2018 15:54:37 CET

CAMARGO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Mendi Tour llega esta semana a La Vidriera para ofrecer, por segundo año consecutivo, la oportunidad de disfrutar con varias de las películas de montañismo y aventuras más prestigiosas del circuito internacional.

El salón de actos del Centro Cultural La Vidriera acogerá el martes y miércoles, días 17 y 18 de abril, las proyecciones de cinco films, que se podrán disfrutar en sesiones a partir de las 20 horas en ambos casos, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Se trata de cinco de las películas más destacadas de la última edición del Bilbao Mendi Film Festival (BMFF), cita de referencia para el cine de montaña que se celebró en diciembre en la capital vizcaína, y que logró congregar a más de 10.300 espectadores.

Con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Camargo, el festival comenzará este martes con la proyección de la película australiana 'Where the Wild Things Play' a partir de las 20 horas, con la que los espectadores podrán conocer a algunas de las deportistas más destacadas de especialidades como saltos BASE, bike enduro, escalada en granito, free ski, etc. a través de la mirada de la realizadora y fotógrafa de aventura Krystle Wright.

Posteriormente, la sesión del martes se completará con el documental estadounidense dirigido por Dave O'Leske 'Dirtbag: The Legend of Fred Beckey', film que fue reconocido con el Gran Premio en el BMFF 2017 y el Premio del Público en el BMFF 2017.

Fue la película del año en el 2017, que muestra la trayectoria del gran Fred Beckey (1923-2017), escalador y alpinista rebelde, autor de infinitas primeras ascensiones, y fuente de inspiración para muchas generaciones. El documental fascinó no sólo en la décima edición de Bilbao Mendi Film Festival, sino también en otros prestigiosos festivales como Torelló, Banff, Bansko, Autrans, Kendal, Krakow, o Tegernsee.

TRES PELÍCULAS EL MIÉRCOLES

El miércoles, la proyección comenzará a las 20 horas con el film español 'Aurrera' dirigido por Mikel Peña. Se trata de una pequeña gran historia de pura pasión por el deporte que tiene como protagonista a Irene Sarrionandia, corredora de montaña que a los 69 años acumula 13 ediciones consecutivas de la emblemática Camille Extreme de Isaba.

Después, el público podrá disfrutar con el documental británico 'The Frozen Road', premiado con el galardón al Mejor Director BMFF 2017 a Ben Page, quien siguiendo los pasos de Jack London buscó la aventura de la soledad perfecta al realizar una travesía en bicicleta por el Ártico canadiense en invierno, y descubrió que la cruda realidad del viaje está muy lejos del romanticismo de London, afrontando pistas y ríos helados, gélidas temperaturas, tormentas de nieve, la amenaza de los lobos, un rescate, la soledad, y el desgaste psicológico.

Finalmente, el festival concluirá con el documental australiano dirigido por Jennifer Peedom 'Mountain', una de las producciones audiovisuales de montaña más brillantes de todos los tiempos que fusiona espectaculares imágenes de montaña con la banda sonora compuesta por la prestigiosa Orquesta de Cámara de Australia, y la voz narrativa de Willem Dafoe que invita al espectador a reflexionar sobre la interrelación del ser humano con la montaña.