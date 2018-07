El Festival TurboRock! reúne este fin de semana en Santander a bandas como Gigolo Aunts, D Generation o Nada Surf

Actualizado 02/09/2011 10:45:59 CET

Participarán las bandas cántabras Los Derrumbes y Soul Gestapo

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La II edición del Festival TurboRock!, que se desarrollará este viernes y el sábado, días 2 y 3 de septiembre, en la sala Escenario Santander, reunirá a 18 bandas de diferentes nacionalidades, como Gigolo Aunts, D Generation, Nada Surf o Urge Overkill, entre otras.

La filosofía del Festival, que surgió el pasado año y que se celebrará simultáneamente en Benidorm, "busca dar una alegría a los fans del rock and roll, a golpe de corazón" y, así, reunirá a bandas "míticas" como Gigolo Aunts o D Generation, que llevan varios años sin actuar y que sólo van a tocar en estas dos ciudades españolas.

Además, participará la banda Urge Overkill, conocida por interpretar el tema principal de la película de Quentin Tarantino 'Pulp Fiction', The Bellrays, Buzzcocks, Man or astroman?, así como otras con las que se ha intentando "llegar a un público más joven", como Nada Surf o Matthew Sweet.

El Festival también contará con los grupos cántabros Los Derrumbes y Soul Gestapo que, según ha destacado la organización, están "por méritos propios" y no por ser bandas locales.

El cartel también está compuesto por The Sadies, King Salami & The Cumberland Three, Nu Niles, The Tormentos, The Del Lords, Jesse Malin & St. Marks Social, Slim Cessna's Auto Club y Layabouts.

El precio del abono para los dos días es de 70 euros y de 45 para uno, y se pueden adquirir en Caja Cantabria y mediante Ticketmaster ('www.ticketmaster.es').