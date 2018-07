'Ganemos. Santander Sí Puede' quiere recoger el "espíritu" del 15M y aspira a "ganar" o a liderar la oposición

Publicado 27/04/2015 18:14:43 CET

La candidatura 'Ganemos. Santander Sí puede', integrada por miembros de Podemos, asociaciones vecinales, plataformas de afectados y ciudadanos independientes de la capital cántabra, se presenta a las elecciones municipales del 24 de mayo para representar el "espíritu y principios" del 15-M y aspira a "jugar el partido y ganarlo" o, al menos, a liderar una oposición que, a su juicio, ha sido hasta ahora "pusilánime".

Así lo ha explicado este lunes el líder de este partido instrumental, Antonio Mantecón, quien ha explicado que Ganemos. Santander Sí Puede busca "hablarle" al actual alcalde y candidato del PP a la reelección, Íñigo de la Serna, del Santander que se "empeña en no ver", el que, a su juicio, "queda fuera de la representación institucional" del Ayuntamiento.

"Es el Santander de los 15.000 parados, es el Santander de los centenares de desahucios al año, es el Santander de la diáspora poblacional, que pierde mil habitantes todos los años durante los últimos 20 o 25 años; es el Santander de ese 25% de población en riesgo de exclusión social, que es absolutamente ignorada por la Administración de este Ayuntamiento; es el Santander de los desahucios y los derribos", ha enumerado Mantecón en el acto de presentación de la candidatura celebrado este lunes en la Plaza del Ayuntamiento.

El candidato de 'Ganemos. Santander Sí Puede' aspira a ser la "voz" de esa parte de Santander, y también sus "ojos" y "oídos" para acabar con la "opacidad" que, en su opinión, existe en el Consistorio, y ser "la mecha" que encienda la calle cuando sea necesario.

RENTA BÁSICA CONDICIONADA MUNICIPAL

Mantecón propone un Plan de Rescate Ciudadano con ayudas a parados de larga duración, para los que se propone una Renta Básica Condicionada Municipal con el Ayuntamiento como "contratante de último recurso".

Este partido explica que la Renta Básica Condicionada Municipal, según la denomina, se aplicaría en varias fases y estaría unida a ayudas para alquiler social y se vincularía con un plan de empleo específico del municipio.

Según ha insistido, sería una "medida de carácter extraordinario" y su vigencia dependería de la permanencia de la crisis económica y social, así como de la falta de ayudas en otros ámbitos.

Además, llevaría aparejada la extinción de ayudas, a su juicio, "simbólicas" , como la ayuda de emergencia, el programa de sostenibilidad familiar o el programa 'Apadrina tu familia', y se incorporarían otras nuevas de alquiler social, alimentos, bonos suministros y transporte, entre otros.

El objetivo es que antes de terminar la próxima legislatura (2015-2019) se pudiera ofrecer esa ayuda, al menos, a unos 5.000 desempleados sin recursos de Santander.

El primer año se aplicaría la RBCM a unos 2.000 usuarios, incrementándose cada año hasta llegar a los 5.000 usuarios en 2019.

El coste total del programa sería de aproximadamente 25 millones de euros. El coste del primer año sería de 10 millones de euros (2.000 usuarios). El segundo sería de 13, el tercero 20 y el cuarto 25 millones de euros.

Y propone que esos recursos provengan de medidas como la reestructuración de la deuda municipal o la suspensión de algunas obras.

LA CANDIDATURA

Y ya sobre la candidatura que este partido instrumental plantea para las elecciones municipales de Santander, Mantecón, que la encabeza, ha explicado que está integrada por personas con una "gran experiencia política" en el campo del activismo y "muy preparada".

Según el candidato, con esta lista, Ganemos. Santander Sí Puede "asume" el reto que se lanzó cuando, con el 15M, ocuparon las plazas: el de ir a las instituciones a defender sus propuestas, algo que --aclara-- hacen sin abandonar las calles.

A Mantecón, le siguen en las listas María Tatiana Yañez-Barnuevo y Alejandro San Millán, que ocupan los puestos dos y tres.

Inicialmente, el número tres iba a ser Olga Alzate que, sin embargo, ha sido "baja de última hora" por problemas legales, debido a su nacionalidad colombiana.

Según ha explicado Mantecón, el acuerdo entre España y Colombia sólo permite el derecho al sufragio activo, que es el voto.

Este partido instrumental ha asegurado que se trata de una "ausencia importante" y el líder de la lista considera que estos acuerdos bilaterales "deberían revisarse".

A su juicio, es "absurdo" que a los ciudadanos sudamericanos les concedan el derecho de voto pero no el derecho a ser votados. "Es una discriminación que no tiene lógica. Los derechos políticos son completos o no son derechos", ha manifestado.

El resto de la candidatura de Ganemos. Santander Sí Puede son: José Gabriel Lastra; Inmaculada González; Jesús Calvo; Julio Quintana; Ángela Benito; José Leopoldo; Silvia Castillo; Enrique Lanza; José Antonio Domenech; Amelia Mantecón; Vanesa Revuelta; Fernando San Juan; Juan José Jiménez; Javier de Arriba; Begoña Ruiz; Carmela Elvira; Antonio González; Rebeca Gómez; Julia Martínez; Mónica López; José Francisco Abando; Rubén Alba; Luis Ruiz, y Roberto Mazorra.

Santander Sí Puede fue impulsado inicialmente por la Asamblea Ciudadana de Podemos Santander y su secretario general, Juanma Brun.

Posteriormente, se creó un partido instrumental denominado Cantabria Sí Puede / Santander Sí Puede pero, según ha explicado Mantecón, el "colapso" en la Unidad del Registro de Partidos del Ministerio del Interior impidió la posibilidad de presentarse bajo dicha fórmula legal.

Finalmente, se decidió concurrir a las elecciones bajo la marca Ganemos, salvaguardando la denominación Santander Sí Puede.