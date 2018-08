García de Cortázar reivindica el “patriotismo cultural” para “cohesionar” España

Publicado 02/08/2018 12:33:42 CET

El historiador dice que en Cataluña "les han cohesionado con mentiras"

El historiador Fernando García de Cortázar ha reivindicado este jueves en Santander el "patriotismo cultural" para "cohesionar" España, destacando su importancia en la historia cultural de las naciones, un aspecto en el que opina, "sin levantar el brazo", que nuestro país está "en la cabecera indiscutible" de mundo.

Así, cree "ciertamente" que España ocupa este puesto por delante de Italia y ha denunciado que en España actualmente no hay una "conciencia nacional" porque "los planes de estudio no se han encargado" de que la haya y se ha tratado de "fomentar" que se sea "asturiano, castellano-manchego o valenciano", pero no "se han preocupado en buscar las causas de cohesión".

Sin embargo, ha incidido en que este hecho sí se ha producido en Cataluña, donde "les han cohesionado con mentiras", motivo por el cual García de Cortázar apuesta por "aprovechar" el "paisaje admirable" que vivió España, además de Portugal, con los descubrimientos de los siglos XV y XVI. "Ahora nuestra utopía es el deseo de cambio y mejora de este maravilloso y hermoso país", ha apostillado.

Asimismo, ha defendido la figura de pintores como Diego de Velázquez y de escritores o filósofos de finales del siglo XIX y comienzos del XX como Miguel de Unamuno, Pío Baroja o Antonio Machado, que no son castellanos, sino "periféricos".

Según ha explicado, se ha explicado que esta época, tras la pérdida de la últimas colonias en 1898, es "triste" y de "naufragio", idea que no comparte el historiador porque "la economía es de oro" porque "reverdece" con capital procedente de México, y culturalmente es "un segundo Siglo de Oro".

Igualmente, ha denunciado que en la actualidad se vive una situación de "quiebra" de las Humanidades y de "pensamiento recio", de tal forma que "España incluso ha dejado de ser un nombre" y "se le ha buscado la vejación" de llamarle "Estado español", en alusión al soberanismo catalán. De la misma manera, ha lamentado que "el problema" que ve es que "somos herederos de la sequedad intelectual" y del "estreñimiento" a la hora de recoger las "grandezas" de España.

Fernando García de Cortázar se ha pronunciado de esta forma durante su intervención este jueves en Santander en el encuentro 'La novela al rescate de la historia de España', que tiene lugar esta semana en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y en la que ha destacado que a los conquistadores españoles no les llamaba solo "el oro" o la búsqueda de lo "puramente material", sino que les movía "el espíritu inquieto, la fama, la notoriedad".

"GRAN PROTAGONISMO" DE ESPAÑA Y PORTUGAL EN LA HISTORIA

El historiador se ha centrado también en hablar sobre la conquista de América desde la llegada de Cristóbal Colón en 1.492 y ha recordado gestas como cuando en 1.499 el portugués Vasco de Gama regresó de la India doblando el Cabo de Buena Esperanza, o la primera circunnavegación del mundo que hicieron en 1.522 Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que ha definido como "la más grande epopeya de aquella era de epopeyas".

Además de reivindicar que, aunque "muchos españoles" creen que la libertad es un concepto "importado", España "está incluso en el origen de la libertad", ha manifestado que España y Portugal, protagonistas de la conquista de América, "solo" por sus descubrimientos "tienen que entrar claramente en la Historia Universal" con "un gran protagonismo".

El motivo, según ha dicho, es que estos dos países son los que dieron el "impulso de hacer global el mundo", el "primer esfuerzo y el más audaz" para conseguir que el mudo sea "ancho y conocido".

García de Cortázar cree que frente a Portugal, es España la que "fundamentalmente" aparece en la línea de la "gran reflexión intelectual" y de la "gran reflexión cultural", con hitos como la reflexión que se hizo por parte de juristas y teólogos en la Escuela de Salamanca sobre la conquista de América.

Finalmente, y en este sentido, ha enfatizado en que en la colonización española, al contrario de la inglesa, la francesa o la holandesa, hubo una reflexión sobre aspectos como la Justicia, por lo que ha defendido el pasado español frente a la "leyenda negra" expandida por otros países y basada en el comportamiento de los conquistadores "más allá de las fobias que nos puedan tener".