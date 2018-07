García-Margallo pronostica que el Congreso del PP los "feligreses no van a seguir a los párrocos"

Publicado 02/07/2018 13:27:34 CET

Ve a Santamaría, Cospedal y Casado como los "candidatos del sistema" y también vincula al exvicesecretario de Comunicación con Aznar

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Exteriores y precandidato a liderar el PP, José Manuel García-Margallo, ha afirmado que María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado son los "candidatos del sistema" y han partido con una "gran ventaja" en este proceso por sus cargos en el partido o en el Gobierno pero ha advertido que "este es un Congreso en el que los feligreses no van a seguir a los párrocos" sino que "van a votar lo que quieran".

Así lo ha afirmado este lunes, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación en Santander, antes de participar en un encuentro con militantes del PP de Cantabria en la seede del partido.

García-Margallo ha sido cuestionado, sobre todo, por dos de los que, según algunas encuestas, son favoritos: La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exvicesecretario de Comunicación del PP Pablo Casado.

"No le voy a pedir matrimonio a nadie", ha ironizado García-Margallo al ser cuestionado por los medios de comunicación si, si él se queda sin opciones a presidir el PP, quién de los dos (Casado o Santamaría) le gustaría que lo hiciera.

García-Margallo tampoco ha aclarado si, de no superar las votaciones deel 5 de julio de los afiliados, apoyaría a o se sumaría al equipo de alguno de sus oponentes en la carrera por liderar el partido.

En este sentido, ha señalado que ello dependerá de las ideas que planteen porque, según ha señalado, "no va a ir de excursión con ninguno" sin saber hacia dónde quieren llegar.

"Yo tengo un programa escrito el resto de candidatos no", ha afirmado García-Margallo, que ha vuelto a reclamar en que se celebre un debate entre los candidatos antes de que los afiliados voten el día 5.

Respecto a Casado, García-Margallo ha coincidido con Cospedal en vincular su candidatura al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar.

"Es un hecho evidente", ha afirmado García-Margallo que cree que Casado está "rescatando" las "ideas" de Aznar.

Además, cuestionado sobre la capacidad de Casado, el exministro ha afirmado que Casado "no conoce" ni su formación ni su currículo, solo que éste "no ha hecho prácticamente más que política". "¿Eso es la preparación que se necesita para presidir un Gobierno? ¿Para representar a España en Naciones Unidas o en la UE. Pues serán los militantes los que tengan que decirlo pero no es lo normal", ha opinado.

En este sentido, García-Margallo, ha reivindicado que "la preparación y la experiencia es muy importante".

LAS "VENTAJAS" DE GARCÍA-MARGALLO FRENTE A OTROS PRECANDIDATOS

Frente al resto de precandidatos, García-Margallo cree que tiene dos "ventajas": la primera que ha estado "en todas partes de España" y la segunda la visión de Europa y del mundo que le han aportado sus cargos en Naciones Unidas y su experiencia en el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE.

El exministro ha afirmado que "no ve" en el resto de candidatos que tengan una visión del mundo de Europa en la que "encajar" su proyecto de España.

Sobre la posibilidad de que finalmente no resulte el elegido para liderar el PP, García-Margallo ha opinado que si sus ideas no salen ahora saldrán más tarde.

Así, ha opinado que cree que la situación del PP tras salir del Gobierno de España por la moción de censura cree que no se necesita ni "continuidad" y tampoco "volver atrás" sino dar el "salto adelante" que el propone para "refundar el partido para devolverlo a los militantes" y de ahí intentar volver a recuperar el Gobierno de España en las próximas elecciones.

FEIJOO

También ha sido cuestionado sobre las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que se descartó en la carrera por la Presidencia del PP, en las que aclaraba que su compromiso con Galicia era hasta 2020, dejando abierta la posibilidad de que se pudiera aspirar a intentar ser el candidato de los populares a la Presidencia de España en las generales.

"Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente", ha aseverado García-Margallo, que se ha mostrado "convencido" de que para elegir al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España habrá un proceso de 'primarias' y Feijoo, al que ha reconocido como un "activo importantísimo" del PP, "tiene derecho" a presentarse "si quiere".

Sin embargo, ha señalado que también cree que quien resulte elegido ahora se presentará también como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.

En ese sentido, García-Margallo ha avanzado que, en el caso de que él fuera elegido presidente del PP, y viera que Feijoo se presenta a candidato a la Presidencia de España y tiene "más oportunidades", él estaría dispuesto a dar "un paso atrás".

"El que esté mejor colocado es el que debe abanderar la recuperación del Gobierno de España", ha afirmado el exministro, quien sin embargo cree que ese proceso para volver a gobernar el país comienza ahora con el Congreso del PP.