González 'salva' a Díaz del cese por la traducción de la web

25/01/2018

La alcaldesa ejerce de "jefa y protectora" y opta por "defender" a su edil y no exponerla a un "circo mediático, malintencionado y retorcido"

El Pleno de Santander ha rechazado, con los votos del equipo de gobierno del PP y del exedil de Cs David González, la petición del resto de la oposición de que se cese a la responsable de Cultura y Turismo, Miriam Díaz, por los errores de traducción de la web turística que el Ayuntamiento lanzó por Fitur, y que fue el "hazmerreír nacional e internacional", ya que la noticia "traspasó fronteras".

"Nos hizo quedar como unos paletos en siete idiomas", le ha reprochado el concejal no adscrito Antonio Mantecón, en una sesión en la que la titular del área no ha intervenido, no así la alcaldesa, la 'popular' Gema Igual, que ha ejercido de "protectora" de Díaz, además de "jefa" -lo es "a mucha honra", ha dicho-.

"Lo que me sale en el día de hoy es no exponer a este circo mediático, malintencionado y retorcido a Miriam y defenderla", ha explicado la regidora, para añadir al respecto que "no consiento que (la edil) se defienda de según que cosas". Y es que a su juicio, el debate sobre este asunto ha sido "desproporcionado" y "oportunista", basado en una crítica "destructiva e intoxicada". "Se han pasado de la raya", ha recriminado Igual al grueso de la oposición, que ha pedido explicaciones "desprestigiando" a la edil, por lo que ha optado por "protegerla".

La alcaldesa ha asegurado que Díaz "va a seguir siendo" concejala de Cultura y Turismo, por lo que "tendrá que trabajar y rectificar cosas, igual que el resto" de miembros de la Corporación. Y "el que esté libre (de errores), que levante la mano", ha zanjado.

El concejal que dejó Cs no ha respaldado la moción de los demás miembros de la oposición al considerar que está "pobremente articulada". Además, David González ha justificado su decisión porque la petición de dimisión es un "hecho recurrente" en los plenos, hasta ser el "común denominador" de los mismos y "pierde el valor que podría tener".

Sin embargo, en este caso y para el representante de Izquierda Unida, Miguel Saro, la solicitud es "proporcional" al error "tan grave" cometido con la traducción del portal turístico, fruto de la "torpeza" de la edil del área, a la que exigen responsabilidades políticas por ello.

El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha lamentado el "ridículo" hecho y ha asegurado que "el esperpento en que se ha convertido este Ayuntamiento ya no hace gracia ni a los incondicionales" del PP. En su opinión, Díaz debería haber "recogido sus bártulos" para "reírse en casa", ha comentado en alusión a las declaraciones de la edil en medios de comunicación bromeando sobre las consecuencias de la traducción, que dispararon las visitas a la web.

Al hilo, el dirigente del PRC se ha referido a un tuit publicado por el anterior concejal de Cultura, César Torrellas, que se preguntó en dicha red social "¿De qué se ríe?" su sucesora en el cargo, que está llevando a cabo una "gestión desastrosa de la que se vanagloria", según Fuentes-Pila. Tras recordar lo sucedido en torno al incendio en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (MAS), ha apuntado que es la tercera vez en "dos meses" que piden la dimisión o cese de esta edil.

El portavoz del PSOE y líder de la oposición, Pedro Casares, ha señalado que la elección del traductor de Google para la web de Turismo de Santander es una "decisión política", a la que hay que sumar que la responsable municipal del ramo se haya "jactado" y "reído a la cara" de los ciudadanos de los errores cometidos y la repercusión de los mismos. También le ha afeado que haya tenido una actitud "prepotente" en Twitter, parafraseando un fallo de traducción para comentar que el Centro Botín es el "Centro del Pillaje de visitantes". Cree el socialista que el impacto de visitas en el portal es "negativo".

Por su parte, la otra ex de Ciudadanos, Cora Vielva, cree que Santander, una ciudad que "vive del turismo", ha quedado "a los pies de los caballos" con este episodio, con el que ha ofrecido una imagen "lamentable". De la traducción de la web, cree que la podía haber hecho "un niño de dos años".

Y Mantecón ha censurado el "esperpento continuo" del PP, que "va de despropósito en despropósito", y ha considerado que Díaz debería haber pedido "disculpas" en vez de "reírse", aunque -ha concluido- ya está el "daño hecho".

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En la sesión plenaria también se ha debatido sobre la prisión permanente revisable, a raíz de dos mociones, una del PP a favor de esta figura y otra del grupo mixto-IU para pedir la derogación de la misma, y que han sido aprobada y rechazada, respectivamente, debido a que los dos concejales que dejaron Cs han votado junto con los ediles 'populares'.

Desde el equipo de gobierno, el primer teniente de alcalde, César Díaz, ha defendido que se trata de una pena "extraordinaria" y "excepcional" para casos "de extrema crueldad", los que cometen "los peores asesinos". En este sentido, ha recordado que desde su entrada en vigor hace dos años y medio solo se ha aplicado una vez, al parricida de Moraña, que mató a sus dos hijas, de 4 y 9 años.

Para el concejal de IU esta figura es un "eufemismo" de cadena perpetua, y ha agregado que con su introducción en la reforma del Código Penal de 2015 por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en España, uno de los países "más seguros" de Europa, nos "retrotraemos" a una situación de hace "un siglo". Cree también que se ha introducido por motivos "electoralistas", a raíz de casos "muy mediáticos".

A su juicio, esta pena -una especie de "Ley del Talión", que se basa en la máxima de 'ojo por ojo y diente por diente'- no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico porque, entre otras cosas, vulnera derechos fundamentales contemplados en la Constitución.

En similares términos se ha expresado Mantecón, que ha recalcado que asociaciones de derechos humanos y juristas se oponen a la figura, mientras que la población, "cuanto más informada" está, "más en contra" se posiciona de esta medida, implantada "en solitario" por los 'populares' pese a ser "anticonstitucional".

Mientras, el portavoz del PSOE se ha mostrado igualmente contrario a esta modalidad de prisión, planteando además que "lo que es permanente no es revisable y lo que es revisable no es permanente". Para Casares, la medida equivale a la "cadena perpetua" y cree que su implantación, sin "diálogo" ni "acuerdo", es "demagoga".

Ha explicado al respecto el socialista que el Código Penal se reformó por "populismo", tras crímenes "horrorosos", cuestiones con las que "no se puede ni se debe jugar". Hechos ante los que el PP "solo buscaba un titular" y "una foto", por lo que el cambio realizado es "más fantasía que realidad". Ha censurado así actitudes "lamentables, asquerosas e indecentes" para "hacer política con el dolor de las víctimas y sus familias".

Su homólogo del PRC ha coincidido igualmente en la necesidad de derogar la prisión permanente revisable, para "alejarse del ojo por ojo" y diente por diente, ha comentado Fuentes-Pila.

Finalmente, los ediles que abandonaron Cs han votado a favor de la moción del PP y de la prisión permanente revisable, que para Cora Vielva "no es una cadena perpetua" y no está destinada "a todo el mundo" o a una persona que comete "un error puntual", sino a reincidentes. Esta concejala se ha referido al caso Diana Quer y ha planteado la posibilidad de que su asesino confeso, conocido como 'El Chicle', pueda "en cuatro días salir a la calle y hacer lo mismo".

Por su parte, González es partidario de esta figura porque puede "evitar un sufrimiento innecesario a la sociedad" por parte de personas que son "un peligro". Se ha referido al "violador del ascensor" que salió de prisión, "no quiso reinsertarse" y violó a cuatro mujeres más antes de regresar a la cárcel.