Igual confirma que "hay fecha" para firmar el convenio del Reina Sofía pero no si será el 24

Publicado 05/07/2018 12:00:22 CET

SANTANDER, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha confirmado que "es cierto que hay fecha" para la firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura del convenio para el centro asociado del Reina Sofía pero no si será el 24 de julio como ha anunciado hoy el portavoz autonómico de Cs y diputado nacional, Félix Álvarez.

El portavoz en Cantabria de la formación naranja ha indicado hoy en un comunicado que, en una cita "informal", el ministro, José Guirao, ha trasladado a Cs que el convenio se formalizará el próximo 24 de julio y, posteriormente, a preguntas de la prensa, la regidora municipal ha dicho que "es cierto que hay fecha" pero "la diremos el ministro y la alcaldesa que es a quien corresponde".

Y es que Igual ha destacado que, en este caso y como "siempre", el Ayuntamiento actuará con "prudencia" y "lealtad institucional" porque, ha dicho, "entiendo que cuando hay dos partes que tienen una reunión o algo que comentar lo comentan las dos partes implicadas".

"Es cierto que hay fecha pero también es cierto que la fecha de la reunión la diremos el ministro y la alcaldesa que es a quien corresponde", ha insistido Igual, que ha enfatizado que no será ella "quien confunda comunicaciones o conversaciones privadas" con las institucionales.

Además, ha asegurado que, cuando el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Santander anuncien la fecha para la firma del convenio del Reina Sofía, será porque ya haya una fecha "fija", "real", "consensuada" y con "una agenda de trabajo".

Cuestionada entonces por si la fecha anunciada por Cs, el 24 de julio, no será el día de la firma, la regidora municipal ha señalado que "no he dicho que no sea el día 24, lo que he dicho es que cuando se diga el día que me reuniré con el ministro será porque lo diremos el ministro y yo".

"El Reina Sofía es algo tan importante para este Ayuntamiento que la voy a dar (la fecha) cumpliendo toda la lealtad institucional, y serán el ministro y la alcaldesa quienes la den, pero no he dicho si es verdad o si no es verdad (el día anunciado por Cs)", ha concluido.