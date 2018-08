Igual dice que la Plataforma Transporte no ha pedido una cita "formal" para reunirse

Publicado 23/08/2018 14:16:55 CET

SANTANDER, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Gema Igual, ha manifestado este jueves que la Plataforma Transporte Santander no le ha solicitado una reunión "formal" y, por tanto, "no habrá reuniones" con sus miembros para atender las peticiones sobre el TUS "si no piden una cita".

Así ha respondido la regidora a preguntas de la prensa sobre un posible contacto con el colectivo, que a pesar de haber aplaudido la decisión de retirar el Metro-TUS (que a partir del 1 de noviembre volverá al sistema anterior de líneas) ha sugerido mejoras para cuando se restablezca el antiguo modelo de transporte y las ha publicado en sus redes sociales.

"Todo el mundo tiene sugerencias y a todo el mundo se le oye, pero de ahí a recibir, pues evidentemente si no piden una cita no habrá reuniones", ha sentenciado Igual, para indicar que "habitualmente en las redes sociales lo que se dice a mí no me computa como una petición formal de entrevista".

En este sentido, ha dicho que "debemos de atender a unos protocolos mínimos", que consisten en que "alguien que quiere reunión debe solicitarla", ya que "sugerencias tienen todos los vecinos".

Así, la alcaldesa ha instado a "seguir los canales habituales" para tener una cita, para lo que "hay que solicitarla, hay que decir quién quiere cita y hay que decir por qué quiere cita", ha reiterado.

"Nosotros cuando vamos por la calle escuchamos a todos los vecinos y al final el criterio que tomamos viene fundamentado en eso, en todas las fuentes de información", ha concluido.