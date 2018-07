Igual dice que la Policía "no vio una jornada medioambiental" en el campo del Racing

Publicado 25/06/2018 14:31:25 CET

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha indicado que la Policía "no vio una jornada medioambiental" en los Campos de Sport del Sardinero cuando acudió alertada por los vecinos del ruido de una fiesta en el estadio del Real Racing Club.

"No tenemos constancia de esa jornada medioambiental y lo que la Policía vio no era una jornada medioambiental y lo que los vecinos nos hicieron sentir tampoco era una jornada medioambiental", ha señalado este lunes Igual a preguntas de la prensa por ese evento que desde el Racing y el Grupo Pitma -- cuyos copresidentes Alfredo Pérez y Pedro Ortiz dirigen ahora el club-- dicen que fue una "fiesta de la limpieza" para retirar residuos del campo por parte del empleados del grupo empresarial.

En cualquier caso, ha insistido en que, de forma previa, el Ayuntamiento no "tuvo constancia ni de la celebración de ese evento" ni de la "autorización" para el mismo y solo supo de él cuando la Policía Local recibió avisos de los vecinos por las molestias que estaba causando.

"Seguro que, si hay jornadas medioambientales o si hay actividades lúdico deportivas, se van a poder hacer pero todo con los permisos pertinentes", ha señalado Igual, que ha enfatizado que, "a día de hoy", el Consistorio "no sabe" qué tipo de evento fue pero, cuando los agentes de la Policía llegaron, lo que había era una "fiesta", con "música" y "barras" de bar.

Mientras el Ayuntamiento espera conocer qué tipo de evento se realizó realmente en el campo, de donde la Policía desalojó en la madrugada del sábado a unas 200 personas, la regidora ha recordado que desde la administración local se abrirá un expediente al club verdiblando por las "molestias" causadas a los vecinos de El Sardinero con el evento celebrado sin autorización municipal en los Campos de Sport.

Además, ha indicado que el Consistorio también va a actuar en otras dos cuestiones: analizar si con el evento se ha cumplido la Ley de Espectáculos de Cantabria y el convenio de cesión de uso del campo al Racing.

Respecto al cumplimiento de la legislación, Igual ha recordado que hay una Ley de Espectáculos que "todos debemos de cumplir", también el Racing, y habrá que consultar al club si lo ha hecho. "En el Ayuntamiento no tenemos constancia", ha dicho.

"Lo que no es lógico es que hay una ley que todos debemos de cumplir y que mediante esa ley pues haya asociaciones de vecinos que ven que tienen que sacar más permisos y hacer más cosas y no podemos permitir que unos sí y otros no", ha aseverado.

En cuanto al convenio de uso del estadio, Igual ha insistido que la cesión con el Racing es "únicamente para uso deportivo" y, aunque

"ve bien" y "no se mete" en que el club quiera hacer otro tipo de actividades, tendrá que ser cumpliendo la Ley, "como todo el mundo". "Si tenemos un convenio para uso deportivo, lo que se salga del uso deportivo deberá de tener también una autorización y debemos de tener conocimiento (en el Ayuntamiento)", ha añadido.

Además, Igual ha opinado que la afición del Racing "lo que espera" es que el equipo juegue "cada vez mejor"; que el club tenga una Directiva y un Ayuntamiento que ampare el fútbol y apoye y que el equipo suba de categoría. "Todo lo que se desvíe de eso no es necesario para el Racing y debe de cumplir la legalidad", ha dicho.

Finalmente, Igual ha anunciado que el Ayuntamiento y la nueva directiva del club, liderada desde hace poco por Alfredo Pérez, y que también copreside el Grupo Pitma, han acordado reunirse para abordar el asunto. No obstante, ha precisado que el Ayuntamiento a quien dirigirá sus acciones será al Racing y no al Grupo Pitma, ya que es el club verdiblanco con el que el Consistorio tiene el convenio.