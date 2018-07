Igual pide explicaciones a Fomento sobre el proyecto de la Fundación Enaire en Gamazo

Publicado 12/07/2018 13:59:22 CET

Delegación de Gobierno señala que Fomento "está revisando todos los proyectos y decidirán en su momento"

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha confirmado que la Fundación Enaire no participará en la feria ArteSantander, que arranca este sábado en la capital, y ha pedido explicaciones al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre el futuro del proyecto de la sede de la fundación en Gamazo.

Igual ha advertido al ministro que encontrará una "oposición frontal" del Ayuntamiento "en caso de ser verdad" que Fomento cuestiona este proyecto, como publica hoy El Diario Montañés. Desde la Delegación de Gobierno se han limitado a señalar que el Ministerio "está revisando todos los proyectos y decidirán en su momento".

Preguntada al respecto, la alcaldesa ha respondido que "nadie nos ha dicho nada", y ha destacado que "no hay ninguna razón" para parar o dar marcha atrás un proyecto cuya redacción está "a punto de finalizar" y que cuenta con una partida finalista y un protocolo firmado.

Un equipo cántabro, compuesto por los arquitectos Eduardo Fernández-Abascal & Floren Muruzábal, ganó el concurso convocado para redactar el proyecto y dirigir las obras de rehabilitación y adecuación de las naves de Gamazo como sede de los fondos de arte de la Fundación Enaire, presupuestadas en dos millones de euros.

Un proyecto impulsado por el anterior ministro de Fomento, y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que anunció la finalización de la rehabilitación para 2019.

"Si no se hace el dinero se pierde; a ver ahora qué se inventan para restarnos esto que ya teníamos", se ha quejado Igual, quien se ha mostrado "sorprendida e indignada". No obstante, ha optado por "mantener la prudencia porque entiendo que por lealtad institucional, a quien se lo tienen que decir es a la alcaldesa de la ciudad".

Igual ha puntualizado que en el Ministerio de Fomento "no pueden decir que no tienen dinero porque el dinero era una partida finalista que estaba ya dotada en los presupuestos a la Fundación Enaire, con lo cual si no lo hacen, se pierde".

La alcaldesa ha añadido que "no pueden decir tampoco que no lo tenían valorado porque se firmó un protocolo con lo cual estarían incumpliéndolo". Y "tampoco pueden decir que no saben lo que van a hacer porque hay encargado un proyecto que está a punto de finalizarse y si ahora no se hace habrá que pagarlo".

"Me gustaría saber dónde están ahora el presidente -Miguel Angel Revilla- o el delegado del Gobierno -Pablo Zuloaga-", ha afirmado la alcaldesa, quien ha denunciado que "ahora sí que en este caso nos robaría el Gobierno central porque nos daba cosas que ya teníamos y ahora nos las quita".

"Pues sí, me gustaría que ahora sí nos defiendan nuestras autoridades, todas las autoridades, todas las que tienen responsabilidad en esta comunidad autónoma y en este Ayuntamiento para que digan que no, que no vamos a estar dispuestos a que se quite algo que ya se nos había dado, que ya teníamos, que ya estaba presentado y que ya estaba firmado el protocolo", ha aseverado.

Sobre la no presencia de la Fundación Enaire en ArteSantander, ha señalado que tampoco tenían "ningún conocimiento" de ello y que el director de la feria ha confirmado hoy por la mañana a la concejala de Cultura que han recibido una llamada de la Fundación Enaire para comunicar, sin dar razones, que no van a estar en la ciudad.