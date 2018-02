El Indifest presentará cinco montajes escénicos e incluirá conciertos y una exposición

Publicado 12/02/2018 13:43:14 CET

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro reconocidas compañías presentarán cinco espectáculos durante la XIII edición del festival de teatro y danza independiente Indifest, un proyecto de Escena Miriñaque que este año, como novedad, incorpora dos conciertos y una exposición a su programación.

La representante de Miriñaque Esther Velategui ha presentado este lunes en Enclave Pronillo junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz, el programa de actividades de esta iniciativa, que patrocina la Fundación Santander Creativa (FSC).

Las propuestas de esta nueva edición son siete: cinco montajes escénicos y dos conciertos, que se irán sucediendo todos los fines de semana del 17 de febrero al 10 de marzo, a las 20.00 horas, en la sala de Escena Miriñaque (C/ Isaac Peral, 9). Las entradas, a un precio de 10 euros, se pueden adquirir ya en taquilla y en la web www.escenamirinaque.es.

El Indifest ofrece además, en esta edición, un espacio para las artes plásticas con la exposición de pinturas de Javier Torralbo. Inspiradas en el mundo de la danza, las obras del artista santoñés podrán verse en la propia sala a partir del 17 de febrero.

Por otra parte, la propia fachada de Miriñaque será objeto de una intervención artística dirigida por el ilustrador Juan Díaz-Faes en el marco de las Jornadas Altera que organiza la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel con el apoyo de la FSC.

Abrirá el festival el sábado 17 de febrero la compañía sevillana Teatro a la Plancha con su espectáculo 'Los perros', una obra de teatro contemporáneo escrita y dirigida por Selu Nieto. Sumidos en la fría oscuridad, los atormentados internos de un hospicio aguardan la llegada del director del centro para ser salvados.

A través de este argumento, el autor trata de reflexionar acerca de cómo, en pleno siglo XXI, el hombre se encuentra encerrado en una prisión de la que no sabe salir. Se siente abandonado, excluido e incluso ha perdido la fe en su salvación. La llave de la esperanza y de los sueños será la que abra la jaula que lo mantenía cautivo.

Un día después, el 18 de febrero, tendrá lugar la primera de las dos propuestas musicales del festival, protagonizada por el grupo Naroba. Esta banda de pop-rock clásico, con influencias country e incluso jazz, presentará en directo algunos temas propios así como versiones en castellano de clásicos del rock.

Los asturianos Seda Compañía de Danza llegarán el fin de semana del 24 y 25 de febrero para presentar dos piezas de danza contemporánea: 'Material Inflamable' y 'Asfixia'.

A través de la danza nos explicarán que la influencia social se comporta como un gas. Penetra y se expande en el interior del individuo, lo satura de tal modo que una mínima chispa puede hacerlo estallar. Somos, pues, 'Material Inflamable'.

'Asfixia' es la segunda de una serie de piezas cortas de carácter intimista y personal, donde se ahonda en los sentimientos más profundos y oscuros del individuo. Este trabajo coreográfico pretende mostrar cómo la lucha interna e intensa se desarrolla y evoluciona dentro del propio ser. Asfixia pretende envolver al ojo espectador en un nebuloso ambiente donde cada quien debe decidir cómo actuar.

El festival continuará el sábado 3 de marzo con un nuevo montaje escénico: 'Iphigenia en Vallecas', de la compañía madrileña Serena Producciones. María Hervás adapta y protagoniza esta obra con la que Gary Owen obtuvo en 2015 el premio al mejor texto en el Festival de Edimburgo por esta nueva versión del mito griego.

Dirigida por Antonio C. Guijosa, la obra traslada la acción a nuestros días y nos presenta a Ifi, una joven sin recursos que sobrevive como puede en un barrio marginal donde cada vez hay menos de todo. Su encuentro con un exmilitar, del que se enamora, le hará sentir que puede dar un nuevo rumbo a su vida. Sin embargo, no tardará en darse cuenta de qué ven los demás cuando la miran: alguien que no le importa a nadie.

La música volverá al Indifest el domingo 4 de marzo con Proyecto Entremares, una banda que combina a la perfección la música clásica y el jazz, con una fuerte influencia de las músicas atlánticas y el flamenco. El guitarrista Daniel Santos y el clarinetista-saxofonista José Luis Fraga aúnan sus talentos para presentarnos su nuevo disco, Entremares, que evoca las músicas tradicionales de la Península Ibérica, Sudamérica y África occidental.

Clausurará el festival el 10 de marzo la compañía madrileña Meridional Producciones con la obra 'QFWFQ. Una historia del Universo'. En esta adaptación de 'Las Cosmicómicas' de Italo Calvino, una sencilla familia de campesinos nos cuenta el nacimiento del Universo, la condensación de la materia, la formación de la luz y las estrellas. Y luego, ya con más calma, el origen de la vida, del sexo y del tiempo. No se trata de teatro del absurdo, ni de ciencia-teatro-ficción. Se trata fundamentalmente del humor rico, fino, poético e inteligente de Calvino.

Como en ediciones anteriores, entre todas las propuestas presentadas, a excepción de los conciertos, el jurado valorará el mejor espectáculo, la mejor dirección, así como la mejor interpretación femenina y masculina.

El equipo de expertos de este año estará compuesto por Blanca del Barrio, directora artística, Mateo Pérez Fraile, fotógrafo, y Luis Alberto Salcines, escritor, editor y crítico literario. También se reconocerá con el Premio del Público al montaje más votado por los espectadores.

Las entradas se pueden adquirir en taquilla y en la web www.escenamirinaque.es . La general tiene un precio de 10 euros pero habrá descuentos para estudiantes y personas desempleadas (7 euros) y para alumnos de Miriñaque (6 euros).