Una instalación artística mostrará a los turistas la vida cotidina en la periferia de Santander

La obra es el resultado del proyecto de turismo experimental 'You are welcome', de la artista Amanda Pola y subvencionado por la FSC

Una instalación artística itinerante mostrará del 14 al 18 de agosto en distintos puntos de Santander la experiencia cotidiana de aquellos vecinos y residentes en las zonas de la ciudad más alejadas del centro, a las que normalmente no acceden los turistas.

Esta obra es el resultado del proyecto de turismo experimental denominado 'You are welcome', realizado por la artista Amanda Pola, que se centra en el intercambio de puntos de vista sobre una misma ciudad entre aquellos residentes habituales y los que solo la visitan durante un tiempo.

Este proyecto, premiado en la convocatoria de ayudas 'Cultura Emprende' de la Fundación Santander Creativa (FSC), ha llevado a que durante meses, Amanda Pola, acompañada por la fotógrafa catalana, Caterina Pérez haya recorrido zonas periféricas de Santander, como Cazoña, Monte, Cueto o General Dávila, para conocer la vida de estos vecinos.

Así, Pola ha hablado con niños, personas mayores y familias de estas zonas sobre su experiencia, mientras la fotógrafa Caterina Pérez captaba con su cámara y su mirada la vida cotidina de estos vecinos.

Esas imágenes son las que ahora, convertidas en cuidadas y hermosas postales, forman parte de esta instalación artística, que está integrada por tres escritorios de madera plegables en los que los turistas podrán sentarse y abrir una caja que guardará las postales.

Una vez halladas podrán escribir sus impresiones y generar así ese intercambio y correspondencia de sensaciones con los vecinos.

Junto a los escritorios se colocará un ciclomotor con una plataforma en la parte de atrás que exhibirá un mapa de Santander donde la gente podrá dejar consejos y anotaciones para los turistas.

"Soy un turista, me siento en una mesa, encuentro recortes de papel en una especie de caja de coleccionista y en el fondo de la caja hay una postal", explica Amanda Pola mientras indica que en los recortes de papel se recogerán las historias que explican o contextualizan en distintos idiomas la fotografía de la postal.

Después, el visitante escribirá lo que le parezca o le inspire en ese momento y se producirá entonces el verdadero intercambio entre los habitantes de Santander y los que siendo de fuera la visiten en esta época, según ha explicado Pola, que ha añadido que el intercambio "no acaba aquí sino cuando el cómplice reciba la postal del turista".

El colectivo Serrín.tv, una pequeña empresa familiar de vídeo que trabaja a partir de los descartes y desde el margen, ha diseñado esta instalación itinerante que podrá verse del 14 al 18 de agosto en los Jardines de Pereda de 17.00 a 20.00 horas.

También recorrerá otros lugares como la Plaza de Atarazas, Cañadío, la península de La Magdalena, la zona del Palacete del Embarcadero, el paseo marítimo, el dique de Gamazo, el Sardinero y los jardines de Piquío. Para estos espacios no se ha fijado un horario concreto.

Los viajeros tendrán la oportunidad de acercarse y participar en esta actividad gracias a la ayuda del colectivo francés BlÖffique théâtre, cuyos miembros explicarán el proyecto y hablarán con los turistas en inglés, alemán, francés y castellano.

Además, en este proyecto han colaborado las distintas Unidades de Trabajo Social (U.T.S) gracias a las que Pola ha podido encontrar a estos "habitantes cómplices" que han compartido su particular visión no solo a través de los paseos o recorridos sino también a través de la conversación y el diálogo.

Los trabajos de Pola han podido verse en otros países como Francia, Bélgica e Inglaterra. Le interesan particularmente los proyectos de creación contemporánea, las iniciativas artísticas de territorio y los programas participativos que se construyen con la complicidad de los habitantes de un lugar.

En 'You are welcome' se utiliza la fotografía, la escritura, el diseño, el paseo y la conversación para darle la vuelta al imaginario y a las convenciones atribuidas al turismo jugando con uno de sus estandartes o símbolos más universales: las postales, según ha destacado en un comunicado la FSC.